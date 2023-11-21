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علوم الدار

«تعليم»: تقديم الامتحان «عن بُعد» لـ 4 فئات من الطلبة

«تعليم»: تقديم الامتحان «عن بُعد» لـ 4 فئات من الطلبة
21 نوفمبر 2023 21:30

دينا جوني (دبي) 

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حددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي ضمن الدليل الإرشادي لسياسة تقييم الطلبة الذي اعتمدته مؤخراً، 4 حالات يمكن فيها الطلبة تقديم امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول «عن بعد»، بعد موافقة إدارة المدرسة بالتنسيق مع إدارة التقييم وقياس الأداء.
وتشمل الحالات الأربع الطلبة من أصحاب الهمم الذين لا يستطيعون أداء الاختبار واقعياً، وحالة الطلبة الذين يخضعون للعلاج «حالات مرضية» خارج الدولة، والطلبة الموجودين خارج الدولة لعذر مقبول، والطلبة القُصّر المحتجزين في مراكز الأحداث.
ويبدأ طلبة الصفوف من الثالث إلى الثاني عشر امتحانات نهاية الفصل، بعد غدٍ الجمعة لغاية السابع من ديسمبر المقبل، وتتوقف الامتحانات أربعة أيام من 30 نوفمبر الجاري حتى الثالث من ديسمبر المقبل، من ضمنها ثلاثة أيام عطلة رسمية بمناسبة يوم الشهيد واليوم الوطني.
وتتطلّب امتحانات نهاية الفصل الدراسي المركزية حضور الطلبة داخل المؤسسات التعليمية، موضحة أن المعارف والمهارات المدرجة في الاختبار المركزي تعتمد على مقرر الفصل الدراسي نفسه.
وتنقسم المواد الدراسية إلى مجموعتين، الأولى المجموعة (أ) التي تمثل المواد الأساسية لجميع الصفوف والمراحل، وتتضمن اللغة العربية، والتربية الإسلامية، والدراسات الاجتماعية والتربية الأخلاقية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم، والكيمياء، والفيزياء، والأحياء، والعلوم الصحية (فقط للصف 12).
وتحتسب درجات هذه المواد في الدرجة النهائية واجتيازها يعدّ شرطاً لانتقال الطالب في الصفوف بدءاً من الرابع إلى الصف التالي.
أما المجموعة الثانية (ب)، فتتضمن الحوسبة والتصميم الإبداعي والابتكار، والفنون، والتربية البدنية والصحية، وإدارة الأعمال والتخصصات التطبيقية، واللغة الثالثة، والعلوم الصحية (للصف 11).
وأكدت المؤسسة أن مواد المجموعة (ب) تعزز عملية التعلم وفقاً للمعايير المناسبة لمهارة الطالب وعمره ومستواه، لافتةً أن درجات هذه المواد لا تحتسب في المجموع النهائي للطالب.
كما حددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، ستة ضوابط في إعداد الورقة الامتحانية منها أن يتزامن الاختبار مع عمليات التقييم المركزية لكافة الفصول الدراسية، وأن ينفّذ داخل المدرسة ويعدّ من قبل المعلم بالتنسيق مع معلم التربية الخاصة.

مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي
الإمارات
الفصل الدراسي الأول
امتحانات الفصل الدراسي الأول
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