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شرطة دبي تُنظم مُلتقى التسامح لطلبة الجامعات

مشاركون في الملتقى (من المصدر)
22 نوفمبر 2023 00:49

دبي (الاتحاد)

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نظم مجلس طلبة الجامعات والكليات، بالتعاون مع مجالس المبادرات الحكومية في شرطة دبي، مُلتقى التسامح لطلبة الجامعات والكليات، وذلك في نادي الضباط بحضور العميد محمد عتيق ثاني الأمين العام لمجالس المبادرات، ومحمد المر رئيس مجلس الجامعات والكليات في شرطة دبي.
وأكد العميد محمد عتيق ثاني أن الملتقى يأتي ضمن إطار برنامج «كرنفال التسامح» الذي تنظمه مجالس المبادرات الحكومية على مدار أسبوع في القيادة العامة لشرطة دبي، احتفاءً باليوم الدولي للتسامح الذي أقره ميثاق الأمم المتحدة للاحتفاء به بتاريخ 16 من نوفمبر من كل عام.
وأشار إلى أن المُلتقى يهدف إلى تعريف الطلبة بمفهوم التسامح والقيم والمبادئ التي يعززها، والمستمدة من الدين الإسلامي الحنيف، وأثر تعزيز هذه القيم على الصورة الإيجابية في المجتمع، مبيناً أن مجتمع دولة الإمارات يعتبر مثالاً يُحتذى على المستوى العالمي في التسامح، حيث يعيش ما يزيد على 200 جنسية، جنباً إلى جنب في ظل أمن وأمان وسعادة في بلد السعادة.
إلى ذلك، أكد محمد المر أن مفهوم التسامح رسخ دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وذلك تجسيداً لتعاليم ديننا الحنيف وقيمنا العربية الأصلية، وحافظت القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على هذه القيمة الإنسانية النبيلة، ما جعل الإمارات محط أنظار العالم للعيش والاستقرار والعمل، ووجهة عالمية للدراسة من قبل الطلبة من مختلف الجنسيات.
وإلى جانب مناقشة مفهوم التسامح وآثاره في المجتمع، تضمنت فعاليات الملتقى مجموعة من ورش العمل التوعوية سلطت الضوء على الجانب المروري، وأهمية الالتزام بقوانين السير، حفاظاً على السلامة العامة.

دبي
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شرطة دبي
ملتقى التسامح
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