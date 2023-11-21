«حماية» يشارك في المؤتمر العربي لرؤساء مكافحة المخدرات

دبي (الاتحاد)

شارك مركز حماية الدولي، التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، في المؤتمر العربي السابع والثلاثين لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات، والذي نظمته الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب واستضافته الأردن في بداية نوفمبر.

واستعرض مركز حماية الدولي في المؤتمر برامجه وأنشطته المختلفة والمؤتمرات الدولية التي يتفرد المركز بتنظيمها طيلة 16عاماً، بالإضافة إلى تجربته التوعوية الموجهة لطلبة المدارس والجامعات، وما حققته من نتائج ملموسة.

كما سلط المركز الأضواء من خلال ورقة عمل للعقيد الدكتور عبدالرحمن شرف المعمري، مدير المركز، على القمة الشرطية العالمية الثالثة التي ستعقد بدبي في الفترة من 5-7 مارس 2024، منوهاً بأن العديد من المؤتمرات الأمنية ستقام على هامش القمة لمناقشة أبرز التحديات العالمية في مكافحة الجريمة، وسبل تعزيز الأمان في المجتمعات، ومنها مؤتمر مكافحة المخدرات الذي سيقام تحت شعار «المخدرات وتحديات التهريب والتسويق الإلكتروني وأثرها على الشباب والمجتمع».

بدورها، أثنت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب على مشاركة مركز حماية الدولي وما يقدمه من جهود وبرامج توعوية ووقائية، وجاء في التوصيات الختامية للمؤتمر، التأكيد على أهمية الاستفادة من تجربة مركز حماية الدولي من خلال البرامج الطلابية والشبابية ومساهمتها في خفض التعاطي بين الشباب، ومشروع «مسار المتعافين» الذي يعد أول نظام إلكتروني يوحد الجهود بين مختلف الجهات ذات العلاقة بمتابعة المتعافين من مرض الإدمان. وقام العميد أنور الطراونة، مساعد مدير الأمن العام، في ختام أعمال المؤتمر بتكريم مركز حماية الدولي، تثميناً لجهوده وحضوره المتميز، ولدوره في إثراء أعمال المؤتمر بالعديد من المبادرات والمقترحات والأعمال المتميزة التي ينفذها المركز في المجال التوعوي.