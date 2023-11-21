شرطة أبوظبي والنيابة الصينية تبحثان التعاون المشترك

أبوظبي (الاتحاد)

التقى اللواء ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، في مبنى القيادة العامة لشرطة أبوظبي، تشانغ شيويه تشيتاو نائب النائب العام لجمهورية الصين الشعبية والوفد المرافق.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجال العدلي والعمل الشرطي والأمني، وتبادل الخبرات ووجهات النظر حول آفاق مكافحة الجرائم غير التقليدية.

واستمع الوفد الصيني إلى شرح عن جهود الأكاديمية في استثمار بناء بنية رقمية متطورة لمنصات التدريب واستخدام التقنيات الحديثة في تصميم المواد والتفاعل مع المتدربين، والاستفادة من أحدث التقنيات المتطورة، وأبرزها التدريب الافتراضي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وجهودها في إيجاد بيئة تفاعلية بين المتدرب والمادة التعليمية والتدريبية.