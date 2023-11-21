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مبادرات متنوعة في «بلدية الظفرة» لتعزيز الاستدامة

مبادرات متنوعة في «بلدية الظفرة» لتعزيز الاستدامة
22 نوفمبر 2023 00:49

منطقة الظفرة (الاتحاد)

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نفذ مركز التواجد البلدي ببلدية منطقة الظفرة، تزامناً مع عام الاستدامة، عدداً من المبادرات التي تسهم في تعزيز الاهتمام بالزراعة والمحافظة على سلامة البيئة. وتضمنت المبادرات مبادرة إرث زايد، ومبادرة أجيال الاستدامة، ومبادرة شجرة في المجتمع جذورها توحدنا، بمشاركة طلاب المدارس ومركز مدينة السلع للرعاية والتأهيل. وشارك الطلاب في زراعة شتلات من نباتات البيئة المحلية لتعزيز بناء الوعي البيئي لمواجهة التغير المناخي، والتحلي بالمرونة والكفاءة للتعامل مع تحدياته الحالية والمستقبلية. كما تم تخصيص شتلات زراعية لطلاب مركز الرعاية والتأهيل لزراعتها والاهتمام بها وشرح كيفية الاهتمام بالشتلات وزراعتها، وتهدف المبادرات إلى تأهيل وعي المجتمع والطلاب وتحفيز مهارات التفكير والإبداع للمحافظة على البيئة. وعبر الطلاب عن فرحتهم والمشاركة في هذه المبادرات الزراعية والاستمتاع بالزراعة، ويأتي ذلك في إطار حرص بلدية منطقة الظفرة على تعزيز الشراكة مع المؤسسات والجهات الحكومية.

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