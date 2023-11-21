تفاهم بين مجموعة «بيئة» و«دوليفو العالمية»

الشارقة (وام)

وقعت مجموعة «بيئة»، مذكرة تفاهم مع شركة «دوليفو العالمية» المتخصصة في تصنيع سيارات صديقة للبيئة لكنس وغسل الطرق العامة والمناطق الصناعية، بهدف رعاية «جائزة روّاد المستقبل» التي أطلقتها «بيئة تعليم» التابعة للمجموعة، واستهدفت من خلالها أصحاب الأفكار والمشاريع المميزة، في مجال تقديم حلول حماية البيئة ودعم الممارسات المستدامة.

وتُعد «جائزة روّاد المستقبل»، مبادرة دولية تسعى لتكريم الأفكار والمشاريع المبتكرة التي تسهم في تشكيل مستقبل الاستدامة، إذ أرست الجائزة معايير دولية جديدة للتميز والاستدامة والتي أطلقت هذا العام تحت رعاية الشيخة بدور القاسمي، رئيسة مجلس الأمناء، رئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة.

وتفتح الجائزة أبوابها للأفراد والمجموعات من مختلف القطاعات والدول ضمن محور تكريم الإنجاز الفردي والجهد الجماعي، الذي يستهدف المعلمين وطلاب المدارس وطلاب الجامعات والمهنيين في أربع فئات رئيسة هي: «أفضل تطبيق على الهاتف المتحرك»، و«أفضل نموذج أوَّلي أو اختراع»، و«أفضل حملة عبر منصات التواصل الاجتماعي»، و«أفضل فيلم وثائقي».

وتُقدم «دوليفو العالمية»، بموجب المذكرة، الرعاية للمتسابقين الفائزين بالجائزة، إلى جانب توفير فرصة تدريب ضمن مرافق الشركة في إيطاليا لفائز واحد من طلاب الجامعات بهدف تمكينه من الحصول على الخبرة والتجربة العملية في مجال الاستدامة.

وأكدت هند الحويدي، الرئيس التنفيذي للتعليم في المجموعة، أن هذا العمل المشترك يتماشى مع الدور المحوري الذي تلعبه «بيئة» في دعم خيارات الاستدامة ومسيرة تقدمها في المنطقة، مشيرة إلى أن هذا التعاون مع «دوليفو العالمية» يجسّد التزامنا المشترك بتعزيز الابتكار والتعليم، وترسيخ ثقافة الوعي البيئي، وتكريم الأفراد والمجموعات والشركات التي تقود الجهود الرامية لتعزيز الاستدامة.

بدوره، قال أومبيرتو تشيني، الرئيس التنفيذي للعمليات في «دوليفو العالمية»: «نتشارك العديد من القيم المؤسسية مع مجموعة بيئة، ويسرُّنا أن ندعم (جائزة روّاد المستقبل) التي تسعى لتعزيز الاستدامة، فجوهر الاستدامة متجذر في منتجاتنا التي تتميز بترشيد استهلاك المياه والمساهمة في تعزيز نظافة الهواء بفضل التكنولوجيا المتطورة التي نستخدمها والتي أثبتت كفاءتها».

وتُشكّل «جائزة روّاد المستقبل» أحدث المبادرات التي أطلقتها «بيئة للتعليم»، بهدف رفع الوعي وإلهام العمل البيئي وتحفيز تبني الابتكار والممارسات المستدامة.

إلى جانب «جائزة روّاد المستقبل» تضم «بيئة للتعليم» تحت مظلتها «أكاديمية الاستدامة»، التي تتواصل مع آلاف الطلاب والمعلمين من خلال المسابقات والألعاب التفاعلية حول مبادئ الاستدامة في المناهج التعليمية بالمدارس، و«معهد الإدارة البيئية والاستدامة» الذي يُوفّر برامج تعليمية وتنموية متطورة تم تصميمها للمهنيين، ولتعزيز المؤهلات المتخصصة، بالإضافة إلى «برامج التدريبات الداخلية» لموظفي «مجموعة بيئة».