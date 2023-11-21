جامعة برمنجهام تصدر تقريراً بحثياً حول المناخ

دبي (الاتحاد)

تعتزم جامعة برمنجهام إطلاق تقرير رئيسي جديد عن المناخ في حرمها الجامعي بدبي، عشية انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) على أرض الدولة، وذلك لدعم صناع القرار والشركات والمجتمع في بناء مستقبل أكثر استدامة للجميع.

وسيتم إطلاق التقرير، الذي يحمل عنوان «التكيف وبناء القدرة على الصمود في عالم متغير»، في فعالية خاصة تقام يوم 29 نوفمبر، ضمن أنشطة الجامعة الخاصة بمؤتمر COP28 في دبي. وخلال فترة المؤتمر المناخي العالمي، تعتزم الجامعة أيضاً إقامة سلسلة من الفعاليات التي تجمع بين الأكاديميين والباحثين وقادة القطاعات والمسؤولين الحكوميين.

ويتضمن التقرير 4 ملخصات أساسية تركز على الأمن المائي والغذائي، والتكيف العالمي، والتمويل العالمي، وجودة البيئة والصحة. ويقدم التقرير توصيات حول دور الأبحاث والدراسات في المساعدة على فهم التحديات المناخية والتصدي لها. وبمناسبة إطلاق التقرير، سيستضيف الحرم الجامعي في دبي حلقة نقاش تستكشف موضوعات التقرير، يستضيفها المستشار اللورد بيليموريا.

وقال البروفيسور ديفيد هانا، نائب رئيس الجامعة لشؤون الاستدامة: «باعتبارنا من المؤسسات البحثية الرائدة في العالم، لدينا إحساس عميق بالمسؤولية تجاه مساعدة الحكومات والمجتمعات والقطاعات في إدراك التحديات الحاسمة، ولا سيما التغير المناخي. وسيكون إطلاق التقرير عشية انعقاد مؤتمر (COP28) خطوة بالغة الأهمية لتمكين صناع القرار، كما يعزز دورنا كشريك معرفي استراتيجي للحكومات. ونحن ملتزمون بتوظيف أبحاثنا المتطورة لدعم الحكومات والشركات والمجتمعات في معالجة قضايا مستقبل الطاقة والمدن والمياه والأمن الغذائي والصحة البيئية والتمويل الأخضر».