سهيل المزروعي: تحسين خدماتنا لتلبية تطلعات المتعاملين

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

أكد معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية أن الوزارة تعمل بدأب على وضع خطط عاجلة متطورة لتطوير خدماتها والارتقاء بها إلى مستويات متميزة في سبيل تحقيق سعادة المتعاملين وجودة حياتهم وكسب رضاهم، عبر تصميم البرامج وإطلاق المبادرات الطموحة التي تعزز التحول الرقمي بخدمات الوزارة، وبما يتواءم مع رؤية القيادة الرشيدة وتطلعات المتعاملين والحكومة واستراتيجية الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة ودعم ريادة الدولة عالمياً في هذا المجال.

وقال معاليه، خلال زيارة تفقدية قام بها أمس إلى مركز إسعاد المتعاملين فرع إمارة رأس الخيمة، رافقه خلالها المهندس شريف العلماء وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول والوكلاء المساعدون: نواصل العمل بجهد لنلبي طموحات قيادتنا ونواكب توجيهاتها لتحسين خدماتنا وتطويرها، بما يرضي تطلعات متعاملينا كافة، من خلال عقد ورش عمل وعصف ذهني لتوليد أفكار مبتكرة وأساليب إبداعية، إلى جانب تطبيق أفضل الممارسات العالمية المرتبطة برقمنة الخدمات.

وقال: إن الوزارة ستعمل على تسخير جميع الموارد والإمكانات والاستثمار في الخبرات والكفاءات والاستثمار في التكنولوجيا وتدريب الموظفين وتحديث الأنظمة الداخلية لتسهيل العمليات، وتحسين التفاعل مع العملاء وتطوير منظومة خدمة المتعاملين، بما يفوق تطلعات الحكومة ويحقق مصالح جميع أفراد المجـتمع وسعادتهم وجودة حياتهم.