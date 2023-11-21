الأربعاء 22 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سهيل المزروعي: تحسين خدماتنا لتلبية تطلعات المتعاملين

سهيل المزروعي خلال الزيارة التفقدية (من المصدر)
22 نوفمبر 2023 00:50

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

أخبار ذات صلة
الإمارات ترحب بإعلان هدنة في غزة وتعرب عن أملها في وقف دائم لإطلاق النار
«حديقة أم الإمارات» ترتقي بصحة الإنسان

أكد معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية أن الوزارة تعمل بدأب على وضع خطط عاجلة متطورة لتطوير خدماتها والارتقاء بها إلى مستويات متميزة في سبيل تحقيق سعادة المتعاملين وجودة حياتهم وكسب رضاهم، عبر تصميم البرامج وإطلاق المبادرات الطموحة التي تعزز التحول الرقمي بخدمات الوزارة، وبما يتواءم مع رؤية القيادة الرشيدة وتطلعات المتعاملين والحكومة واستراتيجية الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة ودعم ريادة الدولة عالمياً في هذا المجال.
وقال معاليه، خلال زيارة تفقدية قام بها أمس إلى مركز إسعاد المتعاملين فرع إمارة رأس الخيمة، رافقه خلالها المهندس شريف العلماء وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول والوكلاء المساعدون: نواصل العمل بجهد لنلبي طموحات قيادتنا ونواكب توجيهاتها لتحسين خدماتنا وتطويرها، بما يرضي تطلعات متعاملينا كافة، من خلال عقد ورش عمل وعصف ذهني لتوليد أفكار مبتكرة وأساليب إبداعية، إلى جانب تطبيق أفضل الممارسات العالمية المرتبطة برقمنة الخدمات.
وقال: إن الوزارة ستعمل على تسخير جميع الموارد والإمكانات والاستثمار في الخبرات والكفاءات والاستثمار في التكنولوجيا وتدريب الموظفين وتحديث الأنظمة الداخلية لتسهيل العمليات، وتحسين التفاعل مع العملاء وتطوير منظومة خدمة المتعاملين، بما يفوق تطلعات الحكومة ويحقق مصالح جميع أفراد المجـتمع وسعادتهم وجودة حياتهم. 

سهيل المزروعي
الإمارات
رأس الخيمة
مراكز سعادة المتعاملين
آخر الأخبار
الإمارات ترحب بإعلان هدنة في غزة وتعرب عن أملها في وقف دائم لإطلاق النار
علوم الدار
الإمارات ترحب بإعلان هدنة في غزة وتعرب عن أملها في وقف دائم لإطلاق النار
اليوم 15:50
شرطة أبوظبي تفوز بـ6 جوائز في معرض سيول الدولي للاختراعات
علوم الدار
شرطة أبوظبي تفوز بـ6 جوائز في معرض سيول الدولي للاختراعات
اليوم 15:43
«حديقة أم الإمارات» ترتقي بصحة الإنسان
الترفيه
«حديقة أم الإمارات» ترتقي بصحة الإنسان
اليوم 15:36
علم الإمارات
علوم الدار
الإمارات تعلن التفاصيل الخاصة بتشييد الجامعة الجديدة في نواكشوط
اليوم 15:28
حسين الجسمي يغني: «يدوم عزج إمارات المحبة السلام»
الترفيه
حسين الجسمي يغني: «يدوم عزج إمارات المحبة السلام»
اليوم 15:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©