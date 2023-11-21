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علوم الدار

«النقل المتكامل» يستضيف اجتماعات «الاتحاد العالمي للمواصلات»

المشاركون في الاجتماع (من المصدر)
22 نوفمبر 2023 00:49

أبوظبي (الاتحاد)

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ضمن عام الاستدامة، وفي إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع كبرى المؤسسات العالمية في قطاع النقل، استضاف مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل بإمارة أبوظبي، الاجتماعات السنوية للاتحاد العالمي للنقل والمواصلات العامة (UITP) والتي انعقدت مؤخراً بمشاركة كوكبة من المسؤولين والخبراء والمختصين العالميين، وبحضور أعضاء اللجنة التنفيذية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأعضاء لجنة عمل الحافلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لمناقشة عدد من المسائل والقضايا التي تقع ضمن مسؤولياتها.
بدوره، أشاد عبدالله المرزوقي، المدير العام لمركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، في كلمته الافتتاحية، بجهود الاتحاد العالمي للنقل والمواصلات العامة فيما يتعلق بتعزيز تبني النقل المستدام كمحور رئيسي في خطط الدول الأعضاء، مشيراً إلى أن تنظيم هذه الاجتماعات يعكس أهمية الشراكة الاستراتيجية بين اللجنة ومركز النقل المتكامل على مدى السنوات الماضية، والتي أثمرت العديد من المشاريع والمبادرات، في حين سلط المرزوقي الضوء على أهم ملامح استراتيجية مركز النقل المتكامل والتزامه بتبني أحدث التقنيات المبتكرة.
وأكد المرزوقي أن إمارة أبوظبي تمتلك تجارب فريدة من نوعها في مجال التنقل تجسد الرؤى المستقبلية للإمارة وتوجهات القيادة العليا نحو توفير وسائل نقل تركز على بناء منظومة شاملة، تدعمها بنية تحتية متقدمة، تقوم على شبكة نقل عام متطورة وبيئة تنظيمية وتشريعية حاضنة ومحفزة. 
وجرى خلال الاجتماعات مناقشة سبل تعزيز التنقل الحضري المستدام وتطوير النقل العام بجميع أنماطه في مختلف أنحاء العالم، حيث تم خلال اليوم الأول التركيز على قضايا حيوية في قطاع النقل العام.
إضافة إلى ذلك، ناقشت الاجتماعات في اليوم الثاني تعزيز سبل الاعتماد على وسائل التنقل المرن والمشترك التي ستسهم في تسهيل عملية التنقل.

عام الاستدامة
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الاتحاد العالمي للمواصلات العامة
الاتحاد العالمي للمواصلات
مؤتمر الاتحاد العالمي للمواصلات
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