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بلدية أبوظبي تنظم «ملتقى المسؤولية المجتمعية»

مشاركون في الملتقى (من المصدر)
22 نوفمبر 2023 00:50

أبوظبي (الاتحاد)

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نظمت بلدية مدينة أبوظبي جلسة بعنوان «ملتقى المسؤولية المجتمعية» في المبنى الرئيسي للبلدية، وذلك بهدف وضع المقترحات لإعادة إحياء وتطوير مختلف المناطق، وتفعيل دور القطاع الخاص في توفير خدمات مجتمعية تعزز نمط حياة سكان مدينة أبوظبي، وتلبي احتياجات ومتطلبات أفراد المجتمع ضمن منظومة المسؤولية المجتمعية، وذلك تعزيزاً لسبل التعاون مع شركائها الاستراتيجيين من القطاع الخاص.
وتم خلال الجلسة استعراض دور ومهام بلدية مدينة أبوظبي في الخدمة المجتمعية، وعرض فرص المشاركة في المبادرات المجتمعية، وبيان الفرص المقترحة للقطاع الخاص التي من شأنها أن تعزز الأثر المجتمعي أو البيئي للمجتمع.
كما تم عقد جلسة حوارية مع الجهات ذات العلاقة بالخدمة المجتمعية، لتسليط الضوء على رفع نسبة رضا أفراد المجتمع عن دور البلدية، وإعطاء الفرصة للقطاع الخاص لإبراز إنجازاته في المسؤولية المجتمعية.

أبوظبي
الإمارات
بلدية أبوظبي
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