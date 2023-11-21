شراكة بين «البلديات والنقل» و«نيويورك أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت دائرة البلديات والنقل مذكرة تفاهم مع جامعة نيويورك في أبوظبي في خطوة مهمة وذات أثر في تعزيز تبادل المعرفة والدفع نحو الابتكار والتطوير واستشراف المستقبل بين الجهتين. ويأتي توقيع الشراكة الاستراتيجية ضمن مساعي دائرة البلديات والنقل في خلق إطار متكامل لتبادل الخبرات المعرفية والأبحاث المتطورة على صعيد التخطيط العمراني والتطوير والنقل.وتتضمن الشراكة محاور مختلفة منها تبادل الدراسات والأبحاث المتعددة وتبادل البيانات وتحليلها، بالإضافة إلى مواضيع متعلقة بالابتكار وتطوير البنية التحتية العمرانية والنقل والأتمتة.

ويهدف التعاون إلى المساهمة في خلق رؤى قيمة وحلول فعّالة تقف أمام التحديات التي تواجه البيئة العمرانية، خاصةً في مجال المركبات المتصلة والمستقلة وأنماط التنقل الحضرية. وقال عبد الله المرزوقي، المدير العام لمركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل: «يشكل توقيع مذكرة التفاهم مع جامعة نيويورك انعكاساً لالتزامنا المشترك نحو دعم البحوث العلمية والابتكار في مختلف المجالات الحيوية التي من شأنها رسم مستقبل التخطيط العمراني ونظم وسائل النقل المتقدمة». وستعمل المؤسستان بموجب الاتفاقية على إيجاد فرص مختلفة لدعم الأبحاث العلمية، وإقامة ورش الأعمال وحلقات البحث والنقاش.