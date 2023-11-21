انطلاق «الأسبوع الثقافي السنوي» في «إسلامية دبي»

دبي (الاتحاد)

انطلقت فعاليات الأسبوع الثقافي السنوي، الذي تنظمه دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، قطاع الشؤون الإسلامية، إدارة التثقيف والتوجيه الديني. وعقدت أولى فعالياته أمس ندوة «أسبوع الإمام ابن جرير الطبري» في مقر الدائرة بمنطقة الممزر بدبي.

حضر الندوة أحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وبطي عبدالله الجميري، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي، وجاسم محمد الخزرجي، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإسلامية (بالإنابة)، ومحمد ميحد السويدي، مدير إدارة التثقيف والتوجيه الديني، وشيخة المري، مدير إدارة الاتصال والتسويق.

وبدأت الندوة بتلاوة عطرة للقرآن الكريم، أعقبها عرض فيديو عن ترجمة الشيخ الإمام ابن جرير الطبري، ثم ألقى كلمة الدائرة إبراهيم جاسم المنصوري، رئيس قسم الإرشاد الديني، بين فيها أن (الأسبوع الثقافي السنوي) يتناول أحد أعلام الدين في مختلف الاختصاصات، ويتم تعريف الحضور بأهم المعلومات التي تتعلق بهذه الشخصية، واليوم نتناول شخصية (الإمام ابن جرير الطبري) من خلال التطرق لسيرته العلمية ومؤلفاته وجهوده في خدمة الإسلام والمسلمين، بهدف بيان فضل العلم وأهله من أئمة الإسلام الذين شيدوا صرح الحضارة الإسلامية بإسهاماتهم العلمية الرائدة.

واستضافت الندوة كلاً من الدكتور عبد الحكيم الأنيس كبير باحثين بالدائرة، متحدثاً عن التكوين العلمي للإمام ابن جرير الطبري، وحياته الشخصية وعلمه، وترجمته، منوهاً بأن الإمام اعتنى به العلماء والباحثون والمستشرقون، وكتب عنه 103 كتاب، والعديد من الأبحاث، أخذ العلم عن 457 شيخاً، وحفظ القرآن الكريم وهو ابن 7 سنوات، وكتب الحديث وهو ابن 9 سنوات، ولم يتوقف أبو جعفر عن طلب العلم، ووصف بأنه الإمام المجتهد المحدث اللغوي النحوي الراوي المحقق جامع العلوم.

كما تحدث الشيخ خالد إسماعيل مصبح، كبير وعاظ بالدائرة، عن منهج الإمام ابن جرير في التفسير، موضحاً بأن تفسير ابن جرير اعتمد على ثلاث طبقات – الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، وقد أزال اللبث عن الاعتراض في التفسير، حتى لا يخرج عن أقوال السلف، كما أن له منهجاً عظيماً في الترجيح بفطنة وذكاء، لافتاً إلى أن ابن جرير الطبري رسم لنا منهجاً عظيماً في تفسير القرآن الكريم.

كما استضافت الندوة الدكتور شريف عبدالعليم أستاذ التفسير بجامعة الوصل، متحدثاً عن جهود الإمام في علوم القراءات.

وفي ختام الندوة، كرم بطي الجميري المتحدثين في الندوة وأهداهم شهادات الشكر والتقدير مع درع الدائرة.