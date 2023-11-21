انطلاق «ماراثون تكنولوجيا المعلومات 2023» الـ 13 في جامعة الإمارات

العين (الاتحاد)

انطلقت فعاليات «ماراثون تكنولوجيا المعلومات 2023»، في نسخته الثالثة عشرة (13)، في كلية تقنية المعلومات بجامعة الإمارات العربية المتحدة، تحت شعار «الذكاء الاصطناعي من أجل مستقبل مستدام»، بمشاركة واسعة من 120 مدرسة، و300 طالب وطالبة من مختلف مدارس الدولة، حضر الفعاليات الدكتور أحمد مراد - النائب المشارك للبحث العلمي، والدكتور فكري خرباش- عميد كلية تقنية المعلومات بالإنابة، والدكتور فادي النجار- رئيس اللجنة المنظمة، من قسم علوم الحاسوب وهندسة البرمجيات، والمهندس محمد بنات - نائب رئيس اللجنة المنظمة والمشرف العام على المعرض، وأعضاء الهيئة التدريسية، وطلبة الكلية في الحرم الجامعي.

وأوضح الدكتور أحمد مراد: «اليوم نجتمع سوياً في ماراثون تكنولوجيا المعلومات، تحت شعار «الذكاء الاصطناعي من أجل مستقبل مستدام» ليعكس التزامنا الجاد في جامعة الإمارات للمساهمة في جهود التغيير المناخي، ومواكباً لإعلان دولة الإمارات لعام 2023 عام الاستدامة تحت شعار «اليوم للغد» واستضافة الدولة لمؤتمر الأطراف للتغير المناخي Cop 28، وأهمية الذكاء الاصطناعي كأداة تعليمية مهمة، وذلك لتسهيل العملية التعليمية وأسلوب حياتنا لما هو أفضل.

وبالتزامن مع ماراثون تكنولوجيا المعلومات، يعد «معرض تكنولوجيا المعلومات» منتدى تكنولوجياً مصمّماً لطلاب المدارس (الصفوف 6-12) من مختلف المناطق في جميع أنحاء دولة الإمارات ، لعرض أبحاثهم ونظرياتهم في دور الذكاء الاصطناعي في الاستدامة، أمام أقرانهم وطلاب الجامعات والأكاديميين.