المعرض الأول لتنمية الطفولة المبكرة ينطلق غداً في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق غداً فعاليات معرض تنمية الطفولة المبكرة، الذي تنظمه هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، بالتعاون مع حديقة أم الإمارات، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين بحديقة أم الإمارات في أبوظبي.

ويقدم المعرض على مدار ثلاثة أيام، فرصة كبيرة لجميع الأطفال وأسرهم ومقدمي الرعاية لاكتشاف عشرات الفعاليات التفاعلية المتنوعة والأنشطة اللاصفية (أنشطة خارج المدرسة) والورش العلمية والفنية المتميزة، فضلاً عن التجارب الممتعة التي تهدف إلى تعزيز التنمية المثلى للأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة، وتشجيع اللعب التفاعلي والمشاركة الأسرية، وتعزيز مبدأ التعلم من خلال اللعب، وصولاً إلى دعم النمو الجسدي والعقلي للأطفال بشكل فعّال.

ويأتي المعرض بهدف تزويد الوالدين ومقدمي الرعاية بالخبرات الضرورية والمهارات والموارد اللازمة لتنمية قدرات الأطفال منذ الولادة وحتى عمر 8 سنوات، وذلك من خلال الورش المختلفة والجلسات الحوارية، وغيرها من الأنشطة وسط بيئة تفاعلية تعليمية مبتكرة، وفي الوقت ذاته الترويج لإمارة أبوظبي كواحدة من أفضل المدن الجاذبة للاستثمار في مجالات تنمية الطفولة المبكرة ومزودي خدمات وأنشطة خارج المدرسة، وكذلك معرفة مدى ملاءمة الخدمات والأنشطة المقدمة حالياً مع حجم الطلب المتنامي عليها.

وقال المهندس ثامر راشد القاسمي المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الخاصة والشراكات في هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة: «نعمل على تنظيم هذا المعرض في إطار حرصنا على تعزيز قدرات شركائنا لدعم التنمية الشاملة للطفل، وتطوير طريقة تفكير المجتمع في شؤون الأطفال الصغار وتلبية احتياجاتهم، من خلال تمكينهم من الأدوات اللازمة والمعارف المهمة المتصلة بتنمية الطفل، وتعريفهم كذلك بالفرص الكبيرة والخدمات المتنوعة التي تقدمها إمارة أبوظبي في هذا المجال.

وأشار القاسمي إلى أن الهيئة تتبنى نهجاً شمولياً لتنمية الطفولة المبكرة، وتدعم التنسيق بين القطاعات المتعددة لتعزيز عملية تقديم الخدمات من مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية، لضمان أن يكون لدى جميع الأطفال ما يلزم من أساسيات للتمتّع بصحة بدنية جيدة وللتنمية الاجتماعية العاطفية وللتعليم المبكر.

وأضاف القاسمي« نتطلع لاستقبال الأسر والأطفال ومقدمي الرعاية وجميع المهتمين بمجال الطفولة المبكرة في هذا الحدث للمشاركة في العديد من الأنشطة الممتعة والتعليمية والتفاعلية التي وفرناها بدعم كبير من شركائنا الاستراتيجيين، ومن مختلف مقدمي الخدمات، فضلاً عن تخصيص فعاليات وأنشطة مبتكرة للأطفال أصحاب الهمم، وذلك وسط بيئة إبداعية في الهواء الطلق الأمر الذي يُسهم في تعزيز نمو الأطفال الجسدي، والذهني والنفسي».

ويأتي معرض تنمية الطفولة المبكرة ثمرة تعاون الهيئة مع أكثر من 12 شريكاً استراتيجياً و42 مزود خدمة وتتنوع المحطات التي يتضمنها لتشمل 4 عروض خاصة للأطفال أصحاب الهمم، و43 ورشة مختلفة مثل ورش الخط العربي والرسم، والمشاركة المجتمعية، وورش الأنشطة الحسية، والورش الموسيقية، ومتحف العلوم، وغيرها من الورش التعليمية والأنشطة التعليمية التي تتبع منهج مونتيسوري للتعلم.

يضم جدول المعرض الذي يستمر على مدار 3 أيام، 10 جلسات حوارية تناقش مواضيع مختلفة يقدمها مجموعة من المختصين في مختلف المجالات، وتتعلق مواضيع هذه الجلسات بالصحة والتغذية، وحماية الطفل، والرعاية والتعليم المبكرين، والدعم الأسري، وغيرها العديد من المواضيع التي تهم أولياء الأمور ومقدمي الرعاية والأطفال.

وفيما يتعلق بالعروض التفاعلية، سيكون زوار المعرض على موعد مع 21 عرضاً مسرحياً مميزاً، إلى جانب مناطق مخصصة للترفيه العائلي، ومناطق ثقافية أخرى تضم المكتبات المتنوعة، فضلاً عن صالات الألعاب الرياضية للأطفال. ويعد هذا المعرض الذي تنظمه هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة فعالية مجتمعية مجانية لجميع أفراد العائلة.