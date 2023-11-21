«نسائية دبي» تنظم ملتقى «ميثاق القيم» تحت شعار «نعمل للغد»

دبي (الاتحاد)

نظمت جمعية النهضة النسائية دبي - إدارة الفعاليات الدينية والثقافية بالتعاون مع إدارة فعاليات أجيال المستقبل، ملتقى ميثاق القيم، تحت شعار «نعمل للغد»، وبرعاية كريمة من حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم. حضر الملتقى ممثلو مؤسسات حكومية وخاصة ونخبة من المهتمين. وتم اختيار هذا الشعار بما يتماشى مع توجهات الدولة في التنمية المستدامة، مؤكدين حرص الجمعية على تقديم ملتقى قيمي يطرح العديد من المواضيع الهادفة التي ترفع مستوى الوعي المجتمعي لنصل إلى حياة سعيدة وآمنة وذات أثر إيجابي، وضم الملتقى عدداً من الأوراق المتخصصة لنخبة من المتحدثين، كما رافقه التوقيع على رابط للتعهد بالميثاق. وتضمن الملتقى عرضاً موجزاً للورش الاستباقية للملتقى، الورشة الأولى بعنوان «أفضل الممارسات لصناعة محتوى إيجابي»، قدمتها هيا العامري، والورشة الثانية بعنوان «التحديات التي نواجهها في مواقع التواصل الاجتماعي من سلبيات وضياع القيم»، قدمها د. هاشم الوالي، والورشة الثالثة بعنوان«نجاحاتنا وبصماتنا هي هويتنا، سفراء المحتوى الإيجابي، اليوم للغد» قدمها أحمد الفلاسي، والورشة الرابعة «تشريعات وقوانين الدولة لصناعة المحتوى بين المرسل والمستقبل» قدمها المحامي علي مصبح.