نجاح جراحات شديدة الصعوبة لاستبقاء الكلى

دبي (الاتحاد)

أجرت ميديكلينيك مستشفى المدينة في دبي مؤخراً، جراحتين على مستوى عالٍ من الصعوبة والتعقيد لاستئصال سرطان الكلى باستخدام نظام روبوت دا فنشي الجراحي لمريضين يعيش كل واحد منهما بكلية واحدة. من النادر إجراء مثل هذه الجراحات الروبوتية المعقدة بنجاح، وذلك نتيجة قلة المراكز المجهزة للتعامل مع مثل هذه التعقيدات الجراحية.

وقال الدكتور مضر حسن استشاري جراحة المسالك البولية والروبوتية ورئيس قسم أمراض المسالك البولية بميديكلينيك مستشفى المدينة والذي قاد وأجرى هاتين الجراحتين: «يُعد الورم لدى المرضى الذين يعيشون بكلية واحدة من أصعب التحديات التي نواجهها، إذ يتعين علينا استئصال الورم مع الحفاظ في الوقت نفسه على وظائف الكلية بما يكفي كيلا يضطر المريض إلى اللجوء إلى غسيل الكلى».

وقال: تتضمن الممارسات المعتادة خلال إجراء الجراحة وقف تدفق الدم بشكل مؤقت للكلية من خلال ضغط الأوعية الدموية. على الرغم من ذلك، وفي سبيل الحفاظ على أنسجة الكلية لأقصى حد ممكن، أجرى الفريق الجراحي العملية بشكل سريع دون ضغط الأوعية الدموية لتقليل الأضرار الناتجة عن الانقطاع المؤقت لتدفق الدم.

وأظهر المريض بعد الجراحة تعافياً ملحوظاً وسريعاً، يشير خروج كمية كافية من البول دون الحاجة إلى غسيل الكلى إلى أن وظائف الكلى تعمل بشكل جيد. على الرغم من ارتفاع مستويات الكرياتينين (مقياس كفاءة وظائف الكلى) لدى المريض بعد الجراحة مباشرة، إلا أنها عادت سريعاً في غضون أيام إلى مستوياتها الطبيعية التي كانت عليها قبل الجراحة.