الأربعاء 22 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

نجاح جراحات شديدة الصعوبة لاستبقاء الكلى

مضر حسن
22 نوفمبر 2023 00:50

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات ترحب بإعلان هدنة في غزة وتعرب عن أملها في وقف دائم لإطلاق النار
«حديقة أم الإمارات» ترتقي بصحة الإنسان

أجرت ميديكلينيك مستشفى المدينة في دبي مؤخراً، جراحتين على مستوى عالٍ من الصعوبة والتعقيد لاستئصال سرطان الكلى باستخدام نظام روبوت دا فنشي الجراحي لمريضين يعيش كل واحد منهما بكلية واحدة. من النادر إجراء مثل هذه الجراحات الروبوتية المعقدة بنجاح، وذلك نتيجة قلة المراكز المجهزة للتعامل مع مثل هذه التعقيدات الجراحية.
وقال الدكتور مضر حسن استشاري جراحة المسالك البولية والروبوتية ورئيس قسم أمراض المسالك البولية بميديكلينيك مستشفى المدينة والذي قاد وأجرى هاتين الجراحتين: «يُعد الورم لدى المرضى الذين يعيشون بكلية واحدة من أصعب التحديات التي نواجهها، إذ يتعين علينا استئصال الورم مع الحفاظ في الوقت نفسه على وظائف الكلية بما يكفي كيلا يضطر المريض إلى اللجوء إلى غسيل الكلى».
وقال: تتضمن الممارسات المعتادة خلال إجراء الجراحة وقف تدفق الدم بشكل مؤقت للكلية من خلال ضغط الأوعية الدموية. على الرغم من ذلك، وفي سبيل الحفاظ على أنسجة الكلية لأقصى حد ممكن، أجرى الفريق الجراحي العملية بشكل سريع دون ضغط الأوعية الدموية لتقليل الأضرار الناتجة عن الانقطاع المؤقت لتدفق الدم.
وأظهر المريض بعد الجراحة تعافياً ملحوظاً وسريعاً، يشير خروج كمية كافية من البول دون الحاجة إلى غسيل الكلى إلى أن وظائف الكلى تعمل بشكل جيد. على الرغم من ارتفاع مستويات الكرياتينين (مقياس كفاءة وظائف الكلى) لدى المريض بعد الجراحة مباشرة، إلا أنها عادت سريعاً في غضون أيام إلى مستوياتها الطبيعية التي كانت عليها قبل الجراحة.

دبي
الإمارات
ميديكلينيك
مستشفى ميديكلينيك
مستشفى المدينة
آخر الأخبار
الإمارات ترحب بإعلان هدنة في غزة وتعرب عن أملها في وقف دائم لإطلاق النار
علوم الدار
الإمارات ترحب بإعلان هدنة في غزة وتعرب عن أملها في وقف دائم لإطلاق النار
اليوم 15:50
شرطة أبوظبي تفوز بـ6 جوائز في معرض سيول الدولي للاختراعات
علوم الدار
شرطة أبوظبي تفوز بـ6 جوائز في معرض سيول الدولي للاختراعات
اليوم 15:43
«حديقة أم الإمارات» ترتقي بصحة الإنسان
الترفيه
«حديقة أم الإمارات» ترتقي بصحة الإنسان
اليوم 15:36
علم الإمارات
علوم الدار
الإمارات تعلن التفاصيل الخاصة بتشييد الجامعة الجديدة في نواكشوط
اليوم 15:28
حسين الجسمي يغني: «يدوم عزج إمارات المحبة السلام»
الترفيه
حسين الجسمي يغني: «يدوم عزج إمارات المحبة السلام»
اليوم 15:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©