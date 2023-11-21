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علوم الدار

«مؤتمر الأورام» يختتم أعماله في أبوظبي

جانب من فعاليات المؤتمر (من المصدر)
22 نوفمبر 2023 00:49

أبوظبي (الاتحاد)

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اختتمت أعمال الدورة الحادية عشرة من مؤتمر الإمارات للأورام 2023، الذي استضافته شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، التابعة لـ «بيورهيلث»، بالتعاون مع مستشفى توام.
واستقطب المؤتمر، الذي انعقد على مدى ثلاثة أيام في فندق كونراد أبوظبي أبراج الاتحاد، حضوراً عالمياً لافتاً لأكثر من 3.700 خبير طبي من أكثر من 39 دولة، وأكثر من 200 متحدثٍ من أميركا الشمالية وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقدَّم الخبراء، خلال المؤتمر 49 ورقة بحثية، اختير أفضل 34 ورقة منها، لنشرها في مجلة طبية متخصِّصة، ما يعكس دور المؤتمر في العمل على تعزيز الأبحاث الرائدة ونشرها للجمهور للاستفادة منها. وأعرب الدكتور خالد سعيد بالعرج، رئيس مركز خدمات الأورام في مستشفى توام، والدكتور جواهر الأنصاري، رئيس عيادة الأورام في مستشفى توام، في تصريح مشترك، عن سعادتهما بالنجاح الكبير الذي حقَّقته الدورة الحالية، على صعيد تبادل الخبرات ومشاركة الأبحاث العلمية المتعلقة بعلم الأورام.
وشهد المؤتمر جلسات عدة ركَّزت على موضوعات تتعلَّق بقطاع الأورام والسرطان، شملت: سرطان الثدي، والأورام الخبيثة الدموية، والرعاية التلطيفية المتخصِّصة التي تركِّز على تخفيف آلام المرضى، وسرطان الرئة، وعلاج الأورام الإشعاعي، وعلم الأورام العصبي. وتضمَّن المؤتمر عرضاً لأبرز العلامات الرائدة في صناعة الأدوية، وشرحاً لعدد من الإجراءات التي تساعد على تحسين رعاية المرضى.
وحظيت الدورة الحادية عشرة من مؤتمر الإمارات للأورام 2023، بإشادة واسعة من أطباء الأورام المتخرجين حديثاً في دولة الإمارات ودول المنطقة، الذين أكَّدوا أنَّ المؤتمر ساهم في تعزيز معرفتهم من خلال تبادل الأفكار مع الخبراء الدوليين المشاركين بالمؤتمر، وأشاروا إلى تفاني دولة الإمارات في توفير رعاية صحية بمعايير عالمية لجميع فئات المجتمع، واهتمامها المستمر لضمان تحقيق المتخصِّصين أعلى مستويات التعليم الطبي والمهني في هذا القطاع.
واتفق المشاركون على أنَّ مؤتمر الإمارات للأورام يشكِّل منصة عالمية رائدة تسلِّط الضوء على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لعلم الأورام. وأشادوا بدور دولة الإمارات في توفير بيئة تعزِّز الابتكار الصحي والتعاون بين الأطباء والجراحين والباحثين ومقدِّمي الرعاية الصحية وممثّلي القطاع، بهدف تحقيق مستقبل مشرق لمرضى السرطان في جميع أنحاء العالم. 

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