نهيان بن مبارك: الإمارات مركز لتميز الرعاية الصحية الشاملة

دبي (الاتحاد)

كرم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أمس، الفائزين بجوائز الصحة السنوية للعام 2023، وأعرب عن سعادته للمشاركة في هذا الحدث الذي يحتفي بالتميز، وقال: «نهنئ جميع الأفراد والمؤسسات على مساهماتهم الكبيرة، سواء من خلال التقنيات المبتكرة، أو الالتزام بتحسين قطاع الرعاية الصحية في المنطقة والعالم أيضاً، نحن نؤمن بتأثير هذه الجهود في تحسين جودة الحياة بالعالم».وأضاف معاليه: «نحن أمام نخبة من الأطباء والجراحين والممرضين والباحثين وممثلي مؤسسات الرعاية الصحية المتميزين، أظهروا مهارات استثنائية في تقديم الرعاية الصحية وقيادة منشآت صحية متميزة».وتابع:«صحة ورفاهية المجتمع تأتي في مقدمة أولويات دولة الإمارات، حيث تؤمن الدولة بأن الصحة هي المحرك الرئيس للتقدم وهي أساس التنمية والازدهار الناجح».

وقال معاليه: «بفضل قيادة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً كبيراً وموثوقاً للتميز في مجال الرعاية الصحية الشاملة في المنطقة والعالم».

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك: «في دبي، هناك التزام قوي بإحداث تغيير إيجابي في الرعاية الصحية للجميع، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وأصبحت دبي مدينة مكرسة للتقدم البشري، مدينة ناجحة بالابتكار والطاقة الإبداعية».

وأضاف: «يتمتع المواطنون والمقيمون في دولة الإمارات العربية المتحدة بأحد أنظمة الرعاية الصحية الأكثر تطوراً في المنطقة والعالم. ولهذا السبب، فإن هذه الجوائز تعزز السياسة الوطنية، وتحمل تقديراً للتفاني والالتزام المستمرين، فضلاً عن الاحتفاء بالإنجازات الكبيرة».

يذكر أن الجوائز تنظمها مجلة الصحة التابعة لمجموعة ثومبي، تحت رعاية وزارة التسامح والتعايش، وتهدف إلى النهوض بممارسات الرعاية الصحية الشاملة من خلال تسليط الضوء على الأفراد والمنظمات وتكريمهم لمساهماتهم المتميزة في الصحة الشاملة، وتعد أكبر جوائز للرعاية الصحية المرموقة في المنطقة، وتهدف لتكريم المساهمات المتميزة في مجال الرعاية الصحية.

ونال مروان حاجي ناصر، رئيس مجلس الإدارة، المدير التنفيذي لمجموعة التداوي الصحية بدبي، جائزة أفضل مدير تنفيذي للعام 2023، وهو أول مواطن ينال هذه الجائزة، تقديراً لإسهاماته البارزة في مجال إدارة مجموعة صحية كبرى في دبي.

وقال مروان حاجي ناصر، إن فوزه بهذه الجائزة المرموقة جاء انعكاساً لاهتمام ورعاية القيادة الرشيدة بالمواطنين والمقيمين على أرض الإمارات، في مختلف المجالات، خصوصاً في القطاع الصحي.

وأكد أن الكوادر الإماراتية قادرة على المنافسة عالمياً، لما تمتلكه من إمكانات وقدرات كبيرة جعلتها تتصدر منصات الفائزين في مختلف التخصصات محلياً وإقليمياً وعالمياً، الأمر الذي يعد ترجمة لنهج القيادة الرشيدة في بناء وتأهيل المواطنين. وتم خلال الحفل تكريم 63 متخصصاً متميزاً في مجال الرعاية الصحية في دولة الإمارات، بحضور أكثر من 600 من قادة الرعاية الصحية من القطاعين العام والخاص في الدولة.

وقال محيي الدين ثومبي، الرئيس المؤسس لمجموعة ثومبي:«إن دعمنا لجوائز الصحة السنوية مدفوع بالرغبة في تعزيز الإيجابية والشمولية والإمكانات اللامحدودة الكامنة في تعزيز إنجازات كل اختصاصي ومؤسسة رعاية صحية. تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بتقاليد عريقة في دعم الابتكار، ونحن نعمل بنشاط على دعم هذا الإرث من خلال الاعتراف بمساهمات الأفراد والمنظمات».

ضمت قائمة المكرمين: الدكتور عبد العزيز المهيري، رئيس هيئة الشارقة الصحية، والدكتورة هيفاء الهناوي، رئيس قسم خدمات طب الأسنان في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، والدكتورة ودية عبد الرحيم، مدير إدارة التعليم والبحوث الطبية في صحة دبي، ومحمد العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والدكتور يونس كاظم، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للرعاية الصحية، والدكتورة منى تهلك، الرئيس التنفيذي لمستشفى لطيفة.