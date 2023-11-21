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جمال السويدي يسلم الفلاسي نسخة من كتابه الجديد

أحمد بالهول يتسلم الكتاب من جمال سند السويدي (من المصدر)
22 نوفمبر 2023 00:49

أبوظبي (الاتحاد)

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استقبل معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، معالي الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي، نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وتسلّم نسخة من كتابه الجديد «صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية».
وأثنى معالي وزير التربية والتعليم، على الكتاب، وهنّأ السويدي على إصداره، واصفاً الكتاب بأنه الإصدار الأهم لجمال السويدي، ومن أهم الكتب في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، قائلاً: إن هذا الكتاب يتناول مسيرةً قيمة وميمونة لشخصية فذة، وقيادة ملهمة، قدمت لدولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة والعالم بأسره، إنجازات هائلة على الصعد كافة، وهي شخصية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، صانع الأمجاد والإنجازات لدولة الإمارات العربية المتحدة. ومن جهته، أعرب الدكتور جمال السويدي عن شكره لمعالي وزير التربية والتعليم، مشيداً بحفاوة الاستقبال، قائلاً: إن كتاب «صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية» يكشف أن صناعة قيادة عظيمة، بحجم ووزن شخصية صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، لم تكن سهلة، وإنما عملية صعبة تأتي نتيجة تراكم تجارب وخبرات طويلة. وأكد أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يدرك الشروط التي يحددها المؤرخون العظماء لنهضة الأمم، وأهمها الجيوش القوية في الميدان، والقدرة على مواجهة التحديات واتخاذ القرارات، ويطبقها بكفاءة، للنهوض بالدولة إلى آفاق المستقبل، في جميع المجالات.

أحمد بالهول الفلاسي
جمال سند السويدي
الإمارات
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