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أحمد بن طحنون: الإمارات حريصة على تمكين شباب وشابات الوطن

أحمد بن طحنون وعهود الرومي خلال تكريم الجهات (من المصدر)
22 نوفمبر 2023 00:51

دبي (الاتحاد)

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نظمت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية ومكتب التطوير الحكومي والمستقبل حفل تكريم الشركاء الاستراتيجيين الداعمين لمبادرة «هامة» والرامية لتعزيز جاهزية مجندات الخدمة الوطنية للمستقبل، وتمكينهن بالمهارات الرقمية، والإبداعية، والمهنية، والشخصية. شهد الحفل اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، نائب رئيس أركان القوات المسلحة، ومعالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، وعدد من كبار المسؤولين في المؤسسات الشريكة لمبادرة «هامة».
وأكد اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، نائب رئيس أركان القوات المسلحة، بهذه المناسبة، حرص دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على تمكين شباب وشابات الوطن وتزويدهم بأفضل المهارات التي تمكنهم من المشاركة في نهضة البلاد وازدهارها، مؤكداً على أهمية الشراكات الاستراتيجية وأهمية مبادرة «هامة» كونها تدعم هذه الرؤية.
كما أعرب عن شكره وتقديره لكل من أسهم في إنجاح هذه المبادرة، وفخره بحرص أبناء الوطن على بذل الجهود الدؤوبة لنشر العلم والمعرفة حيث إن العلم الطريق لرفعة وتقدم وازدهار وطننا الغالي.
بدروها، عبرت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، عن شكرها وتقديرها للواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، على جهوده في دعم المبادرة والتي كان لها بالغ الأثر في تحقيق المستهدفات خلال فترة زمنية قياسية.
وقالت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل: «تترجم مبادرة (هامة) رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، برفع تنافسية الكوادر المواطنة، وتمكين مجندات الخدمة الوطنية بالمهارات والقدرات اللازمة لتعزيز جاهزيتهن للمستقبل، وتطوير مساراتهن المهنية والعملية».
وفي ختام الحفل، كرم اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان ، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، الجهات الشريكة.

أحمد بن طحنون
الإمارات
تمكين الشباب
هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية
عهود الرومي
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