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علوم الدار

البواردي يشارك في الدورة الـ«20» لمجلس الدفاع المشترك لوزراء الدفاع بدول التعاون

البواردي خلال مشاركته في الدورة الـ20 لمجلس الدفاع المشترك (وام)
22 نوفمبر 2023 00:49

مسقط (وام)

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شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس، في أعمال الدورة الـ«20» لمجلس الدفاع المشترك لوزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي عُقدت في مسقط بسلطنة عُمان.
وترأس وفد الدولة معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، حيث كان في مقدمة مستقبليه صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع بسلطنة عُمان.
وتمت خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتي رفعتها اللجنة العسكرية العليا لرؤساء أركان القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والوقوف على ما تحقق من إنجازات ونتائج في المجالات العسكرية المشتركة.
ويعزز مجلس الدفاع المشترك مسيرة التعاون العسكري في إطار منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يحقق المصالح المشتركة لهم.

محمد البواردي
مجلس التعاون الخليجي
الإمارات
مسقط
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