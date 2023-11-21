سعود القاسمي يطلع على استراتيجية «الشؤون الإسلامية»

رأس الخيمة (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن دولة الإمارات حريصة على ترسيخ تعاليم الدين الإسلامي الحنيف الذي يدعو إلى السلام والتعايش الحضاري واحترام الشعوب والثقافات، انطلاقاً من إيمانها بقيم الاعتدال والتسامح.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، في قصره بمدينة صقر بن محمد، أمس، وفداً من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف برئاسة الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالندب.

واطلع سموه على استراتيجية الهيئة وخططها ومشاريعها الرامية إلى الإسهام في تنمية الوعي الديني والثقافة الإسلامية وغرس قيم الاعتدال والتسامح والتكاتف، وتعزيز مبادئ ومفاهيم الدين الإسلامي الحنيف في المجتمع.

وأشاد سموه بإنجازات الهيئة وحرصها على نشر رسالة دولة الإمارات الإنسانية القائمة على التسامح والسلام والتعايش السلمي، وعلى تعزيز رسالتها المجتمعية الهادفة، والارتقاء بخدماتها الذكية لفائدة أبناء الوطن وجميع المقيمين على هذه الأرض. من جانبه، ثمّن الدكتور عمر الدرعي، دعم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، لمشاريع الهيئة في إمارة رأس الخيمة، مؤكداً على أن الهيئة تستلهم استراتيجيتها وخططها المستقبلية من رؤية القيادة الرشيدة.