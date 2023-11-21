51637 مواطناً سجلوا في انتخابات «استشاري الشارقة»

الشارقة (الاتحاد)

بلغ إجمالي عدد المواطنين والمواطنات المسجلين في الهيئات الانتخابية التسع لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة 51637 مواطناً ومواطنة لعام 2023، بما يفوق عدد من سجلوا في الدورة السابقة والتي عقدت في العام 2019 حيث بلغ إجمالي المسجلين وقتها 44758.

ورفعت اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمناسبة الانتهاء من المرحلة الأولى للانتخابات بتسجيل مواطني الإمارة في الهيئات الانتخابية، مع تحقيق نسبة زيادة عن الدورة الماضية.

ووفقاً للمستشار الدكتور منصور محمد بن نصّار، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، رئيس اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، فإن المؤشرات الإيجابية للمرحلة الأولى من الانتخابات مبشرة بدورة انتخابية متكاملة وفق رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

ولفت إلى أن تسهيلات عملية التسجيل وفق أعلى معايير الدقة والشفافية، والوعي المتنامي لدى أبناء إمارة الشارقة بأهمية المشاركة في الانتخابات بعد تحقيق النتائج والمخرجات الإيجابية من الدورتين السابقتين، انعكست في زيادة الإقبال على التسجيل.

ووصلت نسبة التسجيل الإلكتروني إلى 96% من الأعداد الكلية المسجلة للهيئات الانتخابية إذ أتيحت عملية التسجيل إلكترونياً باستخدام الهوية الرقمية «UAE PASS» بالإضافة للتسجيل المباشر من خلال تسعة مراكز انتخابية معتمدة ببلديات الإمارة على مدى 29 يوماً وفق جدول الانتخابات المقرر.

وأعرب بن نصار عن بالغ شكر اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، لجميع المواطنين والمواطنات لاستجابتهم وحرصهم على تلبية المرحلة الأولى للانتخابات بالتسجيل بالهيئات الانتخابية، داعياً الجميع إلى مواصلة تفاعلهم مع العملية الانتخابية لتلبية نداء الواجب الوطني وصولاً إلى صناديق الاقتراع لاختيار من يمثلهم وينقل أصواتهم تحت قبة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.