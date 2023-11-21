بلدية العين تحصل على 13 شهادة عالمية خلال 2023

العين (وام)

حصلت بلدية العين على 13 شهادة جودة عالمية خلال العام الجاري 2023، وذلك ضمن خطتها السنوية لتطبيق أنظمة الجودة العالمية على مختلف مجالات الأعمال في البلدية، بهدف رفع كفاءة وفاعلية عملياتها وإجراءاتها. وأكد أحمد عبد الله الجابري، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء في بلدية مدينة العين، أن البلدية تسعى بشكل مستمر نحو تحقيق الريادة في عملياتها وخدماتها.

وأشار الجابري إلى الشهادات التي حصلت عليها البلدية هذا العام وهي: شهادة نظام الإدارة المتكامل IMS وهو نظام إداري يقيس التزام البلدية بالمعايير الإدارية العالمية لإدارة المؤسسات، ويتكون من ثلاثة أنظمة فرعية تشمل أنظمة الجودة (ISO 9001) والبيئة (ISO 14001) والصحة والسلامة المهنية (ISO 45001). ولفت إلى الأنشطة المؤسسية الرئيسية للبلدية، التي نالت نصيباً وافراً من تطبيق أنظمة الجودة بما يضمن جودة الخدمة وتقديمها حسب أفضل المعايير العالمية، حيث حصلت البلدية على شهادات نظام إدارة المشاريع ISO 10006: 2018، ونظام إدارة الأصول ISO 55001: 2014، ونظام السلامة الغذائية العامة HACCAP. بالإضافة إلى نظام إدارة استدامة الفعاليات ISO 20121:2012، ونظام إدارة المسؤولية المجتمعية ISO 26000: 2010، ونظام إدارة الشكاوى ISO 10002: 2018، وذلك نظير جهودها في مجالات إدارة المشاريع وأصول البنية التحتية وتطبيق إجراءات السلامة العامة في المسالخ والمشاريع الإنشائية، وإدارة الفعاليات والمسؤولية المجتمعية.