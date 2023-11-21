«تنفيذي الشارقة» يثمن جهود تعزيز السياحة البيئية

الشارقة (وام)

عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وذلك في مكتب سمو الحاكم.

بحث الاجتماع، الذي عقد صباح أمس، جملة من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والمتعلقة بسير العمل الحكومي في الإمارة، وتطوير مختلف الخدمات، ومتابعة المشروعات التنموية في مختلف القطاعات. واستعرض المجلس تقريراً لهيئة الإنماء التجاري والسياحي حول الإقبال المتزايد على المناطق الطبيعية في مدن ومناطق الإمارة للأغراض السياحية والترفيهية، والتي يستفيد منها مختلف شرائح المجتمع. وثمن المجلس جهود الجهات الحكومية في تعزيز الحركة السياحية البيئية، داعياً مرتادي المناطق الطبيعية للمحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية، بما يسهم في استدامتها للأجيال القادمة. واطلع المجلس على تقرير حول سكن العزاب في الأحياء السكنية في مدن ومناطق إمارة الشارقة، تضمن الوضع الحالي للبنية التشريعية المنظمة للسكن في الأحياء، ومدى انتشار سكن العزاب ومسبباته وآثاره الاجتماعية والاقتصادية والأمنية. كما تضمن التقرير مرئيات الجهات الحكومية المعنية حول سكن العزاب والإجراءات المتبعة لتنظيمه، والمقترحات التي تتكامل مع الإجراءات السابقة وتسهم في تعزيز استقرار الأحياء السكنية. ووجه المجلس بتشديد الرقابة فيما يخص العزاب القاطنين في الأحياء السكنية، مع العمل على إعداد تشريعات حديثة تواكب التغيرات في مختلف أنواع السكن.

كما استعرض المجلس تقريراً حول نتائج الدبلوم الاحترافي لبرنامج المتحدث الرسمي الذي نظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة لـ 59 موظفاً يمثلون 42 جهة حكومية في إمارة الشارقة، بهدف إعداد كوكبة من المتحدثين الرسميين ضمن الفئات القيادية والموظفين في الجهات، وتعزيز مهاراتهم في الاتصال العمومي، والظهور الإعلامي، وصياغة الاستراتيجيات الاتصالية، وإدارة الأزمات إعلامياً، وإنتاج المحتوى.

ووجه المجلس بالاستفادة من خريجي البرنامج، وتوفير الدعم اللازم لهم لاستدامة تطور مهاراتهم الاتصالية، بما يعزز من الصورة الإعلامية للجهات الحكومية، وتوطيد علاقتها مع المجتمع ووسائل الإعلام المختلفة.