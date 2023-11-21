«بريد الإمارات» تعلن عن الفائزين في مسابقة تصميم طابع إصدار الشباب لـ«COP28»

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة مجموعة بريد الإمارات، بالتعاون مع «وزارة الثقافة والشباب»، عن أسماء الفائزين في مسابقة تصميم طابع بريدي – إصدار الشباب يحتفي باستضافة الدولة للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ COP28، والتي نظمتها بهدف تعزيز المهارات الإبداعية لدى المواهب الشابة، مسلطة الضوء على أهميّة مواجهة تحديات التغير المناخي.

ونجحت المجموعة من خلال هذه المبادرة في تحفيز الشباب ومنحهم مساحةً لتطوير مهاراتهم وتوظيف الإبداع، من خلال تصميم طابع مميّز يجسّد أهمية تغيّر المناخ وحرص دولة الإمارات على معالجة ما يترتب عنه من تحديات. وبعد إجراء تقييم شامل، تم اختيار أفضل 3 تصاميم لتفوز في هذه المسابقة.

وحققت عائشة الزين المرتبة الأولى، بينما حلّ كل من ميرا الخاطري وياسر الياسري في المرتبة الثانية والثالثة على التوالي، حيث تمّ منحهم جوائز نقدية، على أن تطلق مجموعة بريد الإمارات الطابع الذي صممته عائشة بصورة رسمية.

وقال مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة والشباب: «لطالما تجسدت منهجية دولة الإمارات وتطلعات قيادتها الرشيدة في الشباب المتمكن القادر على إحداث التغيير الإيجابي في مسيرة التنمية الوطنية التي تتوافق مع التوجهات العالمية ببناء مستقبل مستدام يشكل الشباب جزءاً محورياً منه عبر المشاركة في وضع السياسات وصناعة القرارات التي تقود إلى تحقيق الإنجازات الضامنة لمستقبل مزدهر للأجيال القادمة».

وأضاف وكيل وزارة الثقافة والشباب أن «الدور الإبداعي للشباب والذي تجلّت معالمه في تصميم هذا الطابع البريدي يعكس منهجية وطنية ترسخ مكانتهم عالمياً، وإن التعاون مع (مجموعة بريد الإمارات) في هذا السياق يمنح فرصة قيمة لمشاركة الشباب في العديد من المبادرات المجتمعية المهمّة، ويسهم في تمكينهم ومنحهم الأولوية الإبداعية، ونهنئ الفائزين على جهودهم المتميزة في المساهمة الفعلية باستقبال العالم من خلال هذا التصميم الذي يرتقي إلى تطلعات وطننا بتوحيد جهود العالم لحماية مستقبل كوكبنا والتأسيس لمستقبل مستدام».

من جانبه، قال عبدالله محمد الأشرم، الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة بريد الإمارات»: «أوّد أن أهنّئ الفائزين في المسابقة والذين نجحوا من خلال مهاراتهم الإبداعية وتفانيهم في تسليط الضوء على أهمية المحافظة على البيئة وتعزيز الاستدامة العالمية.

ويجسّد التصميم الفائز التزام الدولة بالاستدامة البيئية، مرسّخة مكانتنا عالمياً ضمن مؤتمر الأطراف COP28. وسنواصل في المجموعة تنظيم هذه المبادرات لتعزيز ثقافة الابتكار والاستدامة، بما يمكّن الشباب في دولة الإمارات من تأدية دور فاعل كقادة لمستقبلنا، ودعم التحول الإيجابي عالمياً.