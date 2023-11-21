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«إكسبو دبي» تعلن عن فعاليات مدينة الشتاء

«إكسبو دبي» تعلن عن فعاليات مدينة الشتاء
22 نوفمبر 2023 00:51

دبي (وام)

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أعلنت مدينة إكسبو دبي أنه ابتداءً من 15 ديسمبر المقبل إلى 7 يناير 2024، ستتحول ساحة الوصل إلى مدينة شتوية تجمع الزوار ضمن فعاليات صديقة للبيئة للاحتفال بموسم نهاية العام والسنة الجديدة مع إضافة تجارب ملهمة تهدف إلى زيادة الوعي المناخي وتعزيز تبني ممارسات الحياة المستدامة.
ويرحب منزل «سانتا» المستدام، ومخبز السيدة «كلوز»، ومصنع الألعاب الصديق للبيئة ومزرعة «فروستي» بالزوار من جميع الأعمار للانضمام إلى سانتا في سعيه للمساعدة في إنقاذ القطب الشمالي وحياته البرية من التأثيرات السريعة والمثيرة المرتبطة بالعواصف الثلجية، والتغيرات المناخية العالمية.
وفي أجواء فريدة سيتبع الصغار الأدلة، ويتغلبون على تحديات المناخ، ويجمعون الطوابع وينضمون إلى مساعدي «سانتا» في ورش عمل صديقة للبيئة بينما يستمتعون بسوق احتفالات نهاية العام في منافذ البيع المصممة على شكل الشاليهات بين الأشجار المغطاة بالثلوج، بالإضافة إلى ألعاب الكرنفال الممتعة، وفرص التقاط الصور مع مزلجة الرنة والروبوت الشهير «أوبتي».
في منزل سانتا الساحر، سيكتشف الضيوف الطرق البارعة التي تعطى فيها الأولوية للاستدامة في مسكنه الخاص -بما في ذلك الديكورات المعاد استخدامها والإضاءة الموفرة للطاقة- وستتاح لهم الفرصة لكتابة أسمائهم على قائمة سانتا.
سيفتح «سانتا» أيضاً أبواب مصنع الألعاب الخاص به، وهو المكان الذي ينغمس فيه الأطفال في عالم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات مع تعزيز الاستدامة.    

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