شرطة أبوظبي تعزز الوعي الأسري بوقاية الأبناء من التنمر

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة بقطاع أمن المجتمع، بالتعاون مع إدارة التدريب بقطاع الموارد البشرية في شرطة أبوظبي، ورشة افتراضية بعنوان دور الأسرة في حماية أبنائها من التنمر الأسري، تزامناً مع انطلاق اليوم العالمي لمكافحة كافة أشكال العنف والتنمر على مستوى العالم.

وأكد العميد أحمد مسعود المزروعي، مدير قطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي، اهتمام شرطة أبوظبي بتعزيز الوعي الأسري للمنتسبين، من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة وورش التوعية الأسرية ضمن الجهود المستمرة لتوفير بيئة آمنة وجاذبة للأبناء وتلبية احتياجاتهم، وتنشئتهم تنشئة سليمة. ويعد التنمر داخل البيت الواحد وبين أحضان الأسرة من أكثر أنواع التنمر خطورة، ويستدعي تأهيل الآباء لمواجهته في استثمار الطاقات والقدرات الخاصة بأبنائهم في برامج وأنشطة رياضية وثقافية وفنية تعود عليهم بالنفع، والتدخل في الوقت الملائم لترشيد السلوكيات، وتعليم الأبناء مهارات التفاوض مع إخوانهم وحل خلافاتهم بطريقة بناءة خالية من العنف.