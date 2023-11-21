رئيس الدولة يدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

أبوظبي (وام)

شارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في الاجتماع الاستثنائي الذي عقده قادة مجموعة بريكس بشأن الأوضاع في قطاع غزة، عبر تقنية الاتصال المرئي.

ودعا إلى الاجتماع الاستثنائي فخامة سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا رئيس مجموعة «بريكس»، لبحث تطورات الأوضاع التي يشهدها قطاع غزة.

وشارك في الاجتماع قادة وممثلو كلٍ من: روسيا والصين والبرازيل والهند، إضافة إلى الدول المدعوة إلى الانضمام إلى «بريكس» ابتداء من العام المقبل، وهي، إلى جانب دولة الإمارات: المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.

وجدّد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في كلمة له وجهها بهذه المناسبة، دعوة دولة الإمارات العربية المتحدة إلى حماية المدنيين في قطاع غزة وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل آمن وعاجل ومستدام من دون عوائق، والوقف الفوري لإطلاق النار.

وأكد سموه أن السبيل الوحيد لمعالجة هذه الأزمة هو إعادة إحياء عملية السلام من أجل التوصل إلى سلام عادل وشامل على أساس «حل الدولتين»، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد سموه على ضرورة بذل المجتمع الدولي كل ما في وسعه لإنهاء الصراع، وتخفيف معاناة المتضررين، والعمل على إيجاد بيئة من السلام الدائم في منطقة الشرق الأوسط، ومواصلة جميع الجهود لضمان أن يصبح الحوار والتعايش السلمي طريقاً للاستقرار في المنطقة.