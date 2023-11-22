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تنويه من شرطة أبوظبي

تنويه من شرطة أبوظبي
22 نوفمبر 2023 10:09

أعلنت شرطة أبوظبي بالتعاون مع الشركاء أنها ستُنفذ تمريناً صباح يوم الأربعاء 22  في أبوظبي "شارع الكورنيش ومنطقة البطين".


وأوضح الحساب الرسمي لشرطة أبوظبي على منصة «إكس»، أن «شرطة أبوظبي⁩ بالتعاون مع الشركاء تمريناً صباح يوم الأربعاء 22 نوفمبر في أبوظبي شارع الكورنيش ومنطقة البطين».

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كما أضاف الحساب أن التمرين يأتي بهدف قياس الجاهزية وتعزيز الاستجابة، مهيباً «بالجمهور عدم الاقتراب أو التصوير حفاظاً على السلامة العامة».

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة أبوظبي
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