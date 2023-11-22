تنويه من شرطة أبوظبي

أعلنت شرطة أبوظبي بالتعاون مع الشركاء أنها ستُنفذ تمريناً صباح يوم الأربعاء 22 في أبوظبي "شارع الكورنيش ومنطقة البطين".



وأوضح الحساب الرسمي لشرطة أبوظبي على منصة «إكس»، أن «شرطة أبوظبي⁩ بالتعاون مع الشركاء تمريناً صباح يوم الأربعاء 22 نوفمبر في أبوظبي شارع الكورنيش ومنطقة البطين».

كما أضاف الحساب أن التمرين يأتي بهدف قياس الجاهزية وتعزيز الاستجابة، مهيباً «بالجمهور عدم الاقتراب أو التصوير حفاظاً على السلامة العامة».