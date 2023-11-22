حملات تفتيشية على مراكز التجميل والصالونات في أبوظبي

نفذت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال قطاع خدمات البلدية- إدارة الصحة العامة، حملات تفتيشية ميدانية على مراكز التجميل النسائية وصالونات الأطفال والصالونات الرجالية الواقعة ضمن نطاقها الجغرافي ومراكزها الفرعية داخل وخارج جزيرة أبوظبي.

وهدفت الحملات، التي استمرت لمدة 10 أيام متواصلة، إلى توعية أصحاب مراكز التجميل النسائية وصالونات الأطفال والصالونات والرجالية والعاملين فيها بأهمية الالتزام بالمعايير والاشتراطات الصحية والتأكد من الالتزام بتطبيقها، وذلك من حيث النظافة العامة للمكان والبيئة الداخلية للمنشأة، إضافة إلى الالتزام بتعقيم الأدوات وتنظيفها بشكل دوري، والاهتمام بنظافة العاملين في المنشأة وتعزيز الوعي الصحي لديهم.

وعملت فرق التفتيش التابعة للبلدية أثناء الحملات على التأكد من تطبيق جميع الشروط الصحية في هذه المنشآت والالتزام بالنظافة العامة، والتأكد من صلاحية المواد المستخدمة في الخدمات التي يتم تقديمها للجمهور، وتوفير أجهزة التعقيم للأدوات والتأكد من فاعليتها وجودتها في عملية التعقيم، وتوعية العاملين في المراكز والصالونات بمخاطر استخدام الأدوات من دون تعقيم، مثل أدوات تقليم الأظافر وقص الشعر وغيرها من أدوات الحلاقة، كما يجب التأكد من أن جميع ماكينات الحلاقة يتم فتحها وتنظيفها من الداخل وإزالة الشعر العالق بها، مع ضرورة تبديل أدوات الحلاقة القديمة المستعملة بأخرى جديدة.

وحذرت فرق البلدية أصحاب هذه المنشآت والعاملين فيها من تعبئة وخلط مستحضرات التجميل في ظروف غير صحية وبطرق غير صحية ولا تستوفي شروط البطاقة التعريفية للمنتج، وغير مصرح بها من الجهات المعنية والمسؤولة عن ترخيص المنتج.

كذلك عملت فرق التفتيش على فحص الأجهزة التجميلية الموجودة في هذه المنشآت والتأكد من تصنيفها من قبل الجهات الصحية المعنية وفق الإجراءات المتبعة على أنها أجهزة تجميلية وليست طبية، مشددة على ضرورة تدريب العاملين على استخدامها من قبل الشركات المصدرة للأجهزة.

كما تم التشديد على العديد من الأمور، مثل: منع استخدام الحناء السوداء وغيرها من الحناء التي يتم مزج المواد الكيميائية بها كالملونة بنسب عالية، والاكتفاء باستخدام الحناء العادية المتعارف عليها، وكذلك ضرورة أن تكون مواد تنعيم الشعر وتلوينه الخاصة بصالونات الأطفال مرخصة، وضرورة تنظيف الألعاب وغيرها من الأدوات والديكورات التي يتم وضعها في صالونات الأطفال بشكل مستمر ودوري، وتخزين المناشف في الأماكن المخصصة أو استخدام المناشف ذات الاستخدام الواحد.

كما نبهت فرق التفتيش على أصحاب المنشآت بضرورة الاهتمام بالنظافة الشخصية للعاملين فيها من حيث غسل وتنظيف وتعقيم الأيدي قبل وبعد تقديم الخدمة إلى الزبائن، وارتداء القفزات أثناء تقديم الخدمات، وكذلك تعقيم كافة أجزاء أدوات خدمات التجميل التي تستخدم في (قص الشعر، نقش الحناء، التزيين بمستحضرات التجميل.. الخ) بعد كل استخدام بالرش بالمعقمات المعتمدة، مع ضرورة ترك المعقم فترة لا تقل عن دقيقتين، بالإضافة إلى التأكد من نوع الإضاءة الداخلية في صندوق الأدوات من أن تكون UV وتشغيل الأشعة المعقمة، وتوفير حاوية مهملات ذات غطاء، مع وضع أكياس بلاستيكية بداخلها يتم تفريغها وتنظيفها يومياً.