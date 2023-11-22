الخميس 23 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حاكم الشارقة يستقبل رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف

حاكم الشارقة يستقبل رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف
22 نوفمبر 2023 13:45

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم الأربعاء في قصر البديع، الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالندب.

 واطلع سموه خلال اللقاء، على خطط الهيئة في تأدية أدوارها المهمة في الإرشاد والتوجيه الديني، ونشر الثقافة الإسلامية وإدارة المساجد والاختصاصات كافة التي تدعم تنظيم المجالات الإسلامية وشؤون الوقف، لتعزيز الوعي المجتمعي والقدرة على التعامل مع التحديات المعاصرة.

وتعرف سموه على أبرز المبادرات والأنشطة التي تنظمها الهيئة على مستوى إمارات الدولة، والجهود التي تبذلها في رعاية المساجد وتحفيظ القرآن الكريم وفي إدارة شؤون الفتاوى.

أخبار ذات صلة
مدير جامعة الشارقة لـ«الاتحاد»: COP28 لحظة فارقة في تاريخ العمل المناخي
بدور القاسمي: 93 % نسبة توظيف المواطنين في «أميركية الشارقة»

 وتناول اللقاء الجهود المشتركة بين الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف ودائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة، بما يسهم في تعزيز الجهود المبذولة لرفع الوعي الديني وتوفير البيئة المناسبة للوعاظ والأئمة.

 حضر اللقاء، الشيخ عبدالله بن محمد القاسمي مدير هيئة الشؤون الإسلامية والأوقاف في الشارقة، وعبدالله بن يعروف السبوسي رئيس دائرة الشؤون الإسلامية، ومحمد سعيد النيادي مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.

 

المصدر: وام
الشارقة
حاكم الشارقة
آخر الأخبار
أوكرانية في ميدان الاستقلال وسط كييف مع بدء موسم سقوط الثلج (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإمارات تجدد الدعوة إلى وقف الأعمال العدائية في أوكرانيا
اليوم 00:59
طفل يقف بين أنقاض منزله المدمر في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«اليونيسف»: غزة باتت المكان الأخطر في العالم للأطفال
اليوم 00:59
لانا نسيبة تلقي بيان الإمارات أمام مجلس الأمن (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات ترحب بإعلان هدنة في غزة وتبادل المحتجزين
اليوم 00:59
بايدن على متن الطائرة الرئاسية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
بايدن يحيي الذكرى الستين لاغتيال جون كينيدي
اليوم 00:59
تصاعد أعمدة الدخان جراء المعارك في جنوب الخرطوم (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تحذيرات من مخاطر استمرار الأزمة في السودان
اليوم 00:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©