حاكم الشارقة يستقبل رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم الأربعاء في قصر البديع، الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالندب.

واطلع سموه خلال اللقاء، على خطط الهيئة في تأدية أدوارها المهمة في الإرشاد والتوجيه الديني، ونشر الثقافة الإسلامية وإدارة المساجد والاختصاصات كافة التي تدعم تنظيم المجالات الإسلامية وشؤون الوقف، لتعزيز الوعي المجتمعي والقدرة على التعامل مع التحديات المعاصرة.

وتعرف سموه على أبرز المبادرات والأنشطة التي تنظمها الهيئة على مستوى إمارات الدولة، والجهود التي تبذلها في رعاية المساجد وتحفيظ القرآن الكريم وفي إدارة شؤون الفتاوى.

وتناول اللقاء الجهود المشتركة بين الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف ودائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة، بما يسهم في تعزيز الجهود المبذولة لرفع الوعي الديني وتوفير البيئة المناسبة للوعاظ والأئمة.

حضر اللقاء، الشيخ عبدالله بن محمد القاسمي مدير هيئة الشؤون الإسلامية والأوقاف في الشارقة، وعبدالله بن يعروف السبوسي رئيس دائرة الشؤون الإسلامية، ومحمد سعيد النيادي مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.