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حاكم الشارقة يستقبل وزير الطاقة والبنية التحتية

حاكم الشارقة يستقبل وزير الطاقة والبنية التحتية
22 نوفمبر 2023 14:34

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم الأربعاء في قصر البديع، معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، رئيس مجلس إدارة الاتحاد للماء والكهرباء. واستمع سموه خلال اللقاء، إلى شرح حول المشروعات النوعية للدولة في قطاعات الطاقة والكهرباء والماء، والتي تتبنى من خلالها أفضل المعايير والمواصفات البيئية والفنية، وتسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في مجالات الطاقة. وتعرف سموه على خطط واستراتيجيات الاتحاد للماء والكهرباء على مستوى إمارات الدولة، والتي توفر من خلالها خدمات الكهرباء والماء وتطوير البنية التحتية لمرافقها، وتسهم في تعزيز التنمية المستدامة وترشيد استخدام الطاقة. وتناول اللقاء الحديث حول مشروعات الشارقة في الأمن المائي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي وأهميتها في تلبية احتياجات الماء خلال الأزمات ودورها البيئي المستدام، وانعكاسها على مستوى الحياة الكريمة للأسرة في إمارة الشارقة. حضر اللقاء سعيد بالجيو السويدي رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، والمهندس يوسف أحمد آل علي الرئيس التنفيذي للاتحاد للماء والكهرباء.

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