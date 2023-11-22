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ولي عهد عجمان يقدم واجب العزاء في وفاة محمد عبدالله السعيدي

ولي عهد عجمان يقدم واجب العزاء في وفاة محمد عبدالله السعيدي
22 نوفمبر 2023 15:01

قدم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان واجب العزاء في وفاة المغفور له محمد عبدالله محمد السعيدي، والد كل من جمال وخالد وعارف وعبدالله وبدر ومايد السعيدي. وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء بمجلس أمين الشرفاء في منطقة مشيرف بعجمان، اليوم، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأبناء وأسرة وذوي الفقيد، سائلاً المولى، عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. رافق سموه في تقديم واجب العزاء، الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين، وسعادة يوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وعدد من كبار المسؤولين.

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