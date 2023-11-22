خالد بن محمد بن زايد يستقبل فريق "أكتف أبوظبي" الرياضي

استقبل سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، فريق "أكتف أبوظبي" الرياضي، الذي خاض تحدي التجديف من جزيرة "غاغا" غرب إمارة أبوظبي إلى جزيرة ياس، على مدى عشرة أيام بهدف نشر الوعي المجتمعي حول أهمية المحافظة على الحياة الفطرية وحماية البيئة وصون مواردها.

وأشاد سموّه، خلال اللقاء، بالجهود التي يبذلها فريق "أكتف أبوظبي" الرياضي ومبادراته المجتمعية المتنوعة التي تساهم في التشجيع على المشاركة في الأنشطة والتحديات الرياضية ونمط الحياة الصحي.

وحث سمو ولي عهد أبوظبي أعضاء الفريق على مواصلة المشاركة في المبادرات التي تساهم في توعية المجتمع بشأن أهمية دعم جهود الحفاظ على الطبيعة، وتشجع على اتباع أنماط الحياة الصحية والمستدامة، وتعزز الروابط المجتمعية من خلال الرياضة.

ويعمل فريق "أكتف أبوظبي" الرياضي على تنفيذ عدد من المبادرات والبرامج الرياضية السنوية التي تهدف إلى تشجيع أفراد المجتمع على المشاركة في الأنشطة الرياضية، بدعم من مجموعة من الجهات الحكومية والخاصة من بينها دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، ودائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، والاتحاد للطيران، وبيورهيلث، وميرال، والدار العقارية، وشركة علي وأبناؤه، ومجموعة الفهيم، والمسعود للطاقة، ومجموعة إيدج.