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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
22 نوفمبر 2023 18:46

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الشرقية، مع انخفاض في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح الجمعة مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً على البحر.

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وقال المركز في نشرته اليومية إن الرياح ستكون شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س ..ويكون الموج في الخليج العربي متوسطا إلى مضطرب ويحدث المد الأول عند الساعة 21:32 والمد الثاني عند الساعة 10:02 والجزر الأول عند الساعة 03:46 والجزرالثاني عند الساعة 15:58 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 19:05 والمد الثاني عند الساعة 06:26 والجزر الأول عند الساعة 12:43 والجزر الثاني عند الساعة 00:29 .

المصدر: وام
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