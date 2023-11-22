الخميس 23 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة يستقبل وزير خارجية البحرين

رئيس الدولة يستقبل وزير خارجية البحرين
22 نوفمبر 2023 19:43

 استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله " اليوم ـ في قصر الشاطئ في أبوظبي ـ معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة.
ورحب سموه خلال اللقاء بمعالي وزير الخارجية الذي نقل إلى سموه تحيات أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين وتمنياته لدولة الإمارات مزيداً من التقدم والازدهار..فيما حمله سموه أطيب تمنياته إلى جلالة الملك حمد بن عيسى وللبحرين وشعبها الشقيق بدوام التطور والنماء.
وبحث سموه مع معالي الزياني العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات ومملكة البحرين ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك الذي يسهم في تحقيق مصالحهما المشتركة، مرحباً سموه بعقد الاجتماع الحادي عشر للجنة المشتركة بين البلدين الشقيقين برئاسة وزيري خارجية البلدين.
كما تناول اللقاء التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

أخبار ذات صلة
الإمارات تجدد الدعوة إلى وقف الأعمال العدائية في أوكرانيا
الإمارات ترحب بإعلان هدنة في غزة وتبادل المحتجزين
المصدر: وام
محمد بن زايد
الإمارات
البحرين
آخر الأخبار
أوكرانية في ميدان الاستقلال وسط كييف مع بدء موسم سقوط الثلج (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإمارات تجدد الدعوة إلى وقف الأعمال العدائية في أوكرانيا
اليوم 00:59
طفل يقف بين أنقاض منزله المدمر في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«اليونيسف»: غزة باتت المكان الأخطر في العالم للأطفال
اليوم 00:59
لانا نسيبة تلقي بيان الإمارات أمام مجلس الأمن (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات ترحب بإعلان هدنة في غزة وتبادل المحتجزين
اليوم 00:59
بايدن على متن الطائرة الرئاسية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
بايدن يحيي الذكرى الستين لاغتيال جون كينيدي
اليوم 00:59
تصاعد أعمدة الدخان جراء المعارك في جنوب الخرطوم (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تحذيرات من مخاطر استمرار الأزمة في السودان
اليوم 00:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©