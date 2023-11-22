مدير جامعة الشارقة لـ«الاتحاد»: COP28 لحظة فارقة في تاريخ العمل المناخي

لمياء الهرمودي (الشارقة)

أكد الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، رئيس الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن مؤتمر الأطراف (COP28) سيشكل لحظة فارقة في تاريخ العمل المناخي، وسيقيّم العالم من خلاله التقدم المحرز في بنود اتفاق باريس، الأمر الذي يسهم في تنسيق الجهود بشأن العمل المناخي، بما في ذلك تحديد التدابير التي يجب وضعها لسد الفجوات في تطبيق الإجراءات، لافتاً في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد» إلى أن رئاسة المؤتمر ستعمل على ضمان استجابة العالم للتقييم العالمي بوضع خطة عمل واضحة، لتسريع وتيرة العمل لتحقيق الأهداف، خاصة أن تغيرات المناخ من العوامل الرئيسة التي تؤدي إلى نقص متواصل وشديد في الأوكسجين وازدياد ثاني أوكسيد الكربون نتيجة تحرير كبريتات الهيدروجين المميتة لجميع أشكال الحياة، وذلك قد يؤدي إلى انقراض أكثر من 95% من الكائنات البحرية ونسبة كبيرة من البشر والحيوان وحتى النبات.

وأكد النعيمي، أن التحديات المناخية والكربونية والملوثات غير الصحية في تزايد، وتهدد حاضر ومستقبل البشر، وقد تتزايد تلك التهديدات في المستقبل القريب، ما لم يتم الوقوف بشكل جماعي وتعاوني بوجهها، وفي الوقت المناسب، في صياغة خطوات وحلول عملية مشتركة يلتزم الجميع بتنفيذها طوعاً، إدراكاً منهم لحجم الخطر الذي يشكله التغير المناخي وتبعياته على الأمن الغذائي وأمن الطاقة، وهذا ما تطمح إليه الإمارات وتعمل على تسليط الضوء عليه في (COP28).

وأضاف: اليوم الجميع ينتظر مؤتمر الدول الأطراف بشأن التغير المناخي الذي سيعقد في نهاية شهر نوفمبر الجاري ونتائجه لحل مشكلات التغير المناخي، لأنه من المتوقع أن يكون من أقوى وأفضل المؤتمرات التي عقدت سابقاً في موضوعات التغير المناخي ولا سيما في حل المشكلات الناجمة عنه، إذ يعد COP28 فرصة مهمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق عائدات سياسية واقتصادية للدولة وللمنطقة على المستويين الإقليمي والعالمي، بما في ذلك إيجاد حلول واقعية وعلمية وعملية لتسريع التحول العالمي للطاقة والإجراءات المناخية المناسبة.

وأوضح، أن ما يميز المؤتمر أنه سيساعد في دفع التحول العالمي نحو عالم منخفض من الانبعاثات ومقاوم للمناخ، ويعزز العمل المناخي الطموح ويسهل التنفيذ، بما في ذلك الدعم اللازم بمختلف أنواعه. وسيركز على أربع تحولات في النموذج وهي: التعقب السريع لانتقال الطاقة وخفض الانبعاثات في أقرب وقت ممكن، وتحويل تمويل المناخ من خلال الوفاء بالوعود القديمة ووضع إطار لصفقة جديدة بشأن التمويل، بالإضافة إلى وضع الطبيعة والناس والحياة وسبل العيش في قلب العمل المناخي، فضلا عن التعبئة من أجل مؤتمر الأطراف الأكثر شمولاً على الإطلاق.

جامعة الشارقة

وحول دور جامعة الشارقة ومشاركتها في المؤتمر، قال: تشارك الجامعة في مؤتمر «كوب 28» من خلال علمائها وأساتذتها وطلبتها الذين يحضرون جلسات المؤتمر، والفعاليات العلمية والابتكار والمبادرات الشبابية، إذ يشارك 100 طالب وطالبة في فعالية الطريق إلى COP28، ضمن مناظرات شبابية حول أبرز موضوعات المناخ، وسوق الاستدامة بمشاركة الشباب والأسر المنتجة وأصحاب الهمم، بالإضافة إلى ورش عمل تدريبية حول ملف تغير المناخ والأضرار الناجمة عنه، وفي شبكة المناخ الجامعية، وشبكة جامعات إماراتية تعمل على معالجة تغير المناخ، فضلا عن مركز التميز في استخدام وتخزين الكربون وتخزينه في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف: تُعد جامعة الشارقة جزءاً من فريق العمل الذي يعمل على إنشاء مركز امتياز لاستخدام وتخزين الكربون بدولة الإمارات العربية المتحدة لخدمة دول مجلس التعاون الخليجية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويساعد المركز في تسريع تطوير ونشر تقنية مهمة خاصة بالتزامات صافي الصفر الإلكتروني بحلول عام 2050، حيث سيشارك جامعة الشارقة في المنطقة الخضراء من خلال إعداد مشاريع استعراضية حول تحول الطاقة والتغيرات المناخية مثل: تقنية مبتكرة لإزالة الكربون والتي تشمل: الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، واستخدام الهيدروجين، وتنظيف احتراق الوقود الأحفوري، وإزالة الكربون عن الصناعات الثقيلة.

حرم جامعي مستدام

جامعة الشارقة «حرم جامعي مستدام» يساهم في الحد من انبعاثات غازات الدفيئة، وبناء البنية التحتية، والمساحات الخضراء، وإدارة المباني من خلال تصميم المباني بطريقة توفر بيئة مريحة لجميع أفراد المجتمع بإنشاء وتوسيع المساحات المفتوحة بين المباني وزيادة نسبة المساحات الخضراء. بالإضافة إلى أن جامعة الشارقة تعمل على تحسين البيئة الجمالية (أي المباني التي تصور ملصق معماري، وتعكس القيم الثقافية العالية، وكفاءة المباني في الحفاظ على الجودة، وتقليل الحرارة، وإدخال ضوء الشمس للإشراق).

وتعمل الجامعة أيضاً على، إدارة الطاقة عن طريق إضافة وحدات لقياس مناطق الاستهلاك الشامل وتحديد الأسباب، والتحول إلى الطاقة النظيفة قدر الإمكان، وإيجاد حلول لتقليل الاستهلاك واستبدال الأجهزة التقليدية بأخرى صديقة للبيئة وموفرة للطاقة، وإدارة المياه بإضافة صنابير موفرة للمياه واستخدام المياه المعاد تدويرها للري وتنقية مياه الصنبور لأغراض الشرب، بالإضافة إلى إدارة النفايات وإعادة التدوير من خلال برامج إعادة التدوير في الحرم الجامعي، بما في ذلك الألواح الورقية والبلاستيكية والعلب المعدنية.

وأكد النعيمي أن الجامعة تعمل على تقديم برامج وأبحاث في مجال الاستدامة والطاقة المتجددة في جامعة الشارقة. وهي تقدم شهادة البكالوريوس في هندسة الطاقة المستدامة والمتجددة، واليوم يبلغ عدد المسجلين فيها 600 طالب وطالبة في المتوسط، وميزانية مخصصة للبحث المستدام، وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، تم نشر حوالي 1800 ورقة بحثية في مجلات عالمية، بالإضافة إلى العديد من المنشورات في الحرم الجامعي وفي الدولة لزيادة الوعي فيما يتعلق بمجال الاستدامة.

مبادرات

حول أهم المبادرات التي أطلقتها جامعة الشارقة بشأن الحد من تداعيات تغير المناخ في الحرم الجامعي، والعمل المناخي على مستوى الدولة، قال النعيمي: انضمت جامعة الشارقة إلى مؤسسات التعليم العالي في كثير من دول العالم من خلال التوقيع على رسالة الطوارئ المناخية، ووافقت على تنفيذ خطة من ثلاث نقاط: الأولى الالتزام بالتعادل الكربوني بحلول عام 2050 على أبعد تقدير، والثانية حشد المزيد من الموارد لبحوث تغير المناخ العلمية ذات التوجهات العلمية والعملية وتأهيل المهارات، والثالثة زيادة تقديم التعليم والتعلم البيئي والاستدامة عبر المناهج الدراسية، والحرم الجامعي، وبرامج التوعية المجتمعية.