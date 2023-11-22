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الإمارات.. مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة

الإمارات.. مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة
23 نوفمبر 2023 00:58

سامي عبد الرؤوف (دبي)

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استضافة كوب 28، تعكس دور الإمارات الكبير والفاعل في قيادة تيار عالمي لمواجهة تداعيات وآثار التغيرات المناخية، والتي باتت تشكل تهديداً واضحاً للسلم والأمن الدوليين، حيث أدى تزايد الانبعاثات الكربونية وارتفاع درجة حرارة الأرض إلى انتشار ظواهر التصحر والجفاف وشح الأمطار، خاصة في أفريقيا وغيرها من الدول. 
وكذلك تزايد أعداد حرائق الغابات وانتشار ظواهر الأعاصير والبراكين وغيرها من الظواهر الطبيعية.
ومن خلال رؤية القيادة، تنظر الإمارات إلى العمل المناخي فرصة للتصدي لتحد يؤثر على البشرية، وتحويل هذا التحدي إلى فرصة للنمو الاقتصادي المستدام، خاصةً في ضوء المكانة المتميزة والموقع الفريد لدولة الإمارات، والتي تؤهلها لمدّ جسور التواصل بين الشرق والغرب، والشمال والجنوب. 
ويحقق نجاح الاستضافة العديد من الفوائد منها فتح آفاق الريادة في الاقتصاد الأخضر، وتعزيز مكانة الدولة بصفتها مركزاً للتمويل وتكنولوجيا المناخ وحلول خفض الانبعاثات، إضافة إلى فتح أبواب جديدة للشركات الوطنية في مشاريع الاستدامة والطاقة المتجددة في أنحاء العالم. 
فالتوجه المستقبلي لدولة الإمارات، هو حماية الموارد واستدامتها وصونها لأجيال الحاضر والمستقبل، وينسجم مع مساعي الإمارات إلى طرح حلول وبرامج فعالة لمواجهة التحديات البيئية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتدعم أجندة المستقبل الاستدامة في مختلف القطاعات الحيوية بما يضمن استمراريتها باعتبارها حقاً للأجيال المقبلة.
وتعكس هذه الخطوة التزام دولة الإمارات بدمج أجندة الاستدامة ضمن أجندتنا الحكومية وبرامجنا المستقبلية، وسعينا الحثيث بتطوير المهارات الخضراء والتي أصبحت مدخلاً مهماً لمواجهة ما يشهده العالم من تحديات بيئية لتحقيق أهداف الاستدامة والاستفادة من الفرص التي توفر الاقتصاد الأخضر والذي يحتاج لنوع جديد من المهارات والقدرات.

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