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عبدالله بن زايد يهنئ ديفيد كاميرون بمناسبة تعيينه وزيراً للخارجية في بريطانيا

عبدالله بن زايد يهنئ هاتفياً وزير خارجية بريطانيا
22 نوفمبر 2023 20:33

هنأ سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية معالي ديفيد كاميرون بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية في بريطانيا.

وأعرب سموه - خلال اتصال هاتفي - عن تمنياته لمعاليه التوفيق والسداد في مهام عمله ، مشيدا بعلاقات الصداقة التاريخية بين البلدين.

كما أعرب سموه عن تطلعه للعمل مع معاليه من أجل تعزيز علاقات التعاون والشراكة من أجل المستقبل التي تجمع بين البلدين.

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وبحث سموه ومعالي ديفيد كاميرون التعاون بين البلدين في ملف البيئة والمناخ في إطار استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الشهر الجاري في مدينة إكسبو دبي.

كما جرى خلال الاتصال الهاتفي بحث التطورات في منطقة الشرق الأوسط وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على أهمية حماية أرواح كافة المدنيين ، وتعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات أهالي غزة.
 

المصدر: وام
عبدالله بن زايد
الإمارات
بريطانيا
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