«إيدج» تعزز خريطتها الاستثمارية والصناعية العالمية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة إيدج، إحدى مجموعات التكنولوجيا المتقدمة والدفاع الرائدة عالمياً، أمس استحواذها على الملكية الكاملة لصندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية، الشركة الاستثمارية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وتركز على الاستثمار في قطاعات تكنولوجية وصناعية استراتيجية محددة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي والصناعي في الدولة، مع تحقيق عوائد مالية من خلال استثمارات الأسهم الخاصة والمشاريع الجديدة ورأس المال المخاطر الاستثماري محلياً ودولياً.

وفي إطار استراتيجية نمو إيدج، يعمل الصندوق على دعم توسيع محفظة ايدج ورسالتها في ما يخص تطوير التقنيات المتقدمة عبر الاستثمارات والشراكات المباشرة في المشاريع، مع التركيز على قطاعات الدفاع والأمن، والطيران والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج، والتنقل في المناطق الحضرية، والروبوتات وذلك بهدف دعم التنمية في دولة الإمارات وتسريع وتيرة نمو إيدج دولياً.

يذكر أن إيدج استحوذت خلال عام 2023 على حصص رئيسية في 12 شركة حول العالم، بما يشمل شركة «ميلريم للروبوتات» الإستونية، المطورة الأوروبية الرائدة للروبوتات والأنظمة البرية المستقلة، وشركة «سييات» البرازيلية المتخصصة في تصنيع أنظمة الصواريخ والرادار عالية التقنية، وشركة «فلاريس» البولندية المصنعة للطائرات الشخصية عالية السرعة، وشركة «أنافيا»السويسرية الرائدة في تطوير طائرات الهليكوبتر المستقلة. وإذ تخطط المجموعة للمزيد من عمليات الاستحواذ والمشاريع التكنولوجية، سيكون للصندوق دور فاعل في دعم وتنفيذ هذه المبادرات مع تحقق الغايات الاستثمارية المرجوة منها بما يتماشى مع استراتيجية النمو الشاملة لايدج.

وقال منصور الملا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج: «ضمن استراتيجية النمو المحلي والدولي التي تعتمدها ايدج، تُوفر المجموعة باستمرار مسارات تُؤمّن مستقبلاً استثمارياً صلباً، مما يضيف قيمة ضخمة إلى محفظتها. وسيقدّم الصندوق محفظة استثمارية قائمة بالفعل ويجري استثمارات وشراكات إضافية ضمن القطاعات الاستراتيجية بدولة الإمارات، بما يعزز محفظة المجموعة واستثماراتها الرامية إلى الارتقاء بقدرات الدولة في مجالات الإنتاج والدفاع والفضاء والروبوتات وقطاعات التكنولوجيا المستقلة».

وقال عبدالله ناصر الجعبري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لصندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية: «يُشكل انضمامنا إلى مجموعة ايدج إنجازاً مهماً لصندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية كونه يحفز قدرات الصندوق على المساهمة في النمو الاقتصادي والصناعي لدولة الإمارات ضمن قطاعات تكنولوجية محددة، حيث سنواصل العمل على الاستفادة من قدراتنا ومواءمتها بما يضمن تحقيق الرؤية الشاملة للمجموعة».