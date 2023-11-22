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«تطوير معايير العمل» تشارك في «حياتنا وقاية» بالشارقة

جانب من فعاليات الحملة (من المصدر)
23 نوفمبر 2023 00:55

الشارقة (الاتحاد)

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شاركت هيئة تطوير معايير العمل مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع أمس الأول، تنفيذ مبادرة حيوية للتوعية العمالية، تحت شعار «حياتنا وقاية»، وذلك ضمن الجهود المستمرة بتنفيذ المبادرات الصحية والتوعوية في إمارة الشارقة ضمن علاقات الشراكة في خدمة المجتمع.
تم تنفيذ المبادرة بالتعاون مع قسم دعم برامج الصحة العامة بالمكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع بالشارقة. وهدفت إلى التأكيد على دور النظافة بشكل عام والنظافة الشخصية بشكل خاص في الوقاية من الإصابة بالأمراض وانتشار العدوى. واشتملت على محاضرات من قبل مختصين بهذا الشأن.جرت المبادرة في مواقع العمال وغطت 500 عامل تم التواصل معهم في مواقع عملهم للتأكيد على دور النظافة في الوقاية من الأمراض وانتشار العدوى.
وأكدت الهيئة استمرار تعاونها مع شركائها الاستراتيجيين في تنفيذ مثل هذه المبادرات المجتمعية الهادفة لتحسين بيئة العمل في إمارة الشارقة.

الشارقة
وزارة الصحة ووقاية المجتمع
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