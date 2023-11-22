الخميس 23 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الحرس الوطني و«صحة أبوظبي» يبحثان تعزيز التعاون

منصور المنصوري وسالم الجابري خلال اللقاء ( من المصدر)
23 نوفمبر 2023 00:55

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
«الإمارات للإفتاء الشرعي» ينظم برنامجاً لتطوير قدرات الكفاءات الإفتائية
سفير ليتوانيا يؤكد أهمية البحث العلمي في تعزيز التعاون الدولي

بحث الحرس الوطني، ودائرة الصحة في أبوظبي، سبل تعزيز التعاون المشترك بينهما، خاصة في المحاور ذات الصلة بالقطاع الصحي. 
وأكد اللواء الركن سالم سعيد غافان الجابري، قائد الحرس الوطني خلال استقباله وفداً من دائرة الصحة ترأسه معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس الدائرة، أن هذه الزيارة تعد فرصة لبناء جسور قوية بين الجهتين، لضمان صحة وسلامة المجتمع، وتعزيز جهود المنظومة الصحية في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات عامة.
من جانبه أشاد معالي منصور إبراهيم المنصوري، بحرص الحرس الوطني على تنفيذ رؤيته واستراتيجيته الوطنية والأمنية بكفاءة عالية في الحفاظ على منجزات ومكتسبات الوطن، وعلى أمنه واستقراره.

الحرس الوطني
أبوظبي
صحة أبوظبي
دائرة الصحة
آخر الأخبار
أوكرانية في ميدان الاستقلال وسط كييف مع بدء موسم سقوط الثلج (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإمارات تجدد الدعوة إلى وقف الأعمال العدائية في أوكرانيا
اليوم 00:59
طفل يقف بين أنقاض منزله المدمر في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«اليونيسف»: غزة باتت المكان الأخطر في العالم للأطفال
اليوم 00:59
لانا نسيبة تلقي بيان الإمارات أمام مجلس الأمن (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات ترحب بإعلان هدنة في غزة وتبادل المحتجزين
اليوم 00:59
بايدن على متن الطائرة الرئاسية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
بايدن يحيي الذكرى الستين لاغتيال جون كينيدي
اليوم 00:59
تصاعد أعمدة الدخان جراء المعارك في جنوب الخرطوم (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تحذيرات من مخاطر استمرار الأزمة في السودان
اليوم 00:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©