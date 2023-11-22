الحرس الوطني و«صحة أبوظبي» يبحثان تعزيز التعاون

أبوظبي (وام)

بحث الحرس الوطني، ودائرة الصحة في أبوظبي، سبل تعزيز التعاون المشترك بينهما، خاصة في المحاور ذات الصلة بالقطاع الصحي.

وأكد اللواء الركن سالم سعيد غافان الجابري، قائد الحرس الوطني خلال استقباله وفداً من دائرة الصحة ترأسه معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس الدائرة، أن هذه الزيارة تعد فرصة لبناء جسور قوية بين الجهتين، لضمان صحة وسلامة المجتمع، وتعزيز جهود المنظومة الصحية في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات عامة.

من جانبه أشاد معالي منصور إبراهيم المنصوري، بحرص الحرس الوطني على تنفيذ رؤيته واستراتيجيته الوطنية والأمنية بكفاءة عالية في الحفاظ على منجزات ومكتسبات الوطن، وعلى أمنه واستقراره.