وفد «جامعة موناش الأسترالية» يزور شرطة أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

اطلع وفد من جامعة موناش الأسترالية على أفضل الممارسات العلمية التي تطبقها شرطة أبوظبي في مجال الابتعاث خلال زيارته لإدارة البعثات بقطاع الموارد البشرية. والتقى العميد سالم أحمد العفريت مدير إدارة التدريب، الوفد الزائر برئاسة الدكتور ماثيو ميكوك من جامعة موناش الأسترالية، يرافقه هاني شديد من المجموعة الدولية للاستشارات التعليمية وجرى بحث التعاون وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك وفتح آفاق أوسع في مجالات أكاديمية وعلمية مختلفة. واستعرض العقيد سالم الشريف زين نائب مدير إدارة البعثات، جهود شرطة أبوظبي في ابتعاث منتسبيها لأفضل وأرقى الجامعات في مختلف دول العالم بهدف إكسابهم المعارف العلمية التي تخدم أهداف القيادة العامة.

واستمع الوفد الزائر إلى نبذة عن الهيكل التنظيمي والخطط الاستراتيجية واختصاصات إدارة البعثات، وآلية متابعتها للطلبة المبتعثين من مرحلة استقطابهم حتى تخرجهم.