يطالب بــــ 203 آلاف درهم نظير ساعتين لم يتسلمهما

إيهاب الرفاعي (العين)

رفع شخص دعوى قضائية ضد بائع ساعات ثمينة يطالبه فيها بإلزامه برد 143 ألف درهم وبالتعويض عن الأضرار المادية والنفسية التي لحقت به بمبلغ 60 ألف درهم، فضلاً عن الرسوم والمصاريف.وأوضح «المدعي» أنه سلم المدعى عليه المبلغ المطالب به مقابل قيام الأخير بشراء ساعتين له الأولى بمبلغ 85 ألف درهم، والثانية بمبلغ 58 ألف درهم، على أن يتم تسليم الساعتين عن طريق طرف ثالث، إلا أنه لم يقم بشراء الساعات المتفق عليها كما أنه لم يقم برد المبلغ له عن الطلب.

وقضت محكمة العين الابتدائية برفض الدعوى وألزمت رافعها بالمصاريف، وأكدت في حيثيات حكمها أن الثابت أن المدعي يطالب المدعى عليه في الدعوى الراهنة بالمبالغ التي تم تحويلها موضوع الدعوى والبالغ قدرها 143 ألف درهم، باعتبارها في ذمته للمدعي عن قيمة الساعات موضوع النزاع.

حيثيات

قالت المحكمة: إن الثابت أن المدعي لم يقدم ما يفيد أن تلك المبالغ قد انشغلت ذمة المدعى عليه بها مقابل ثمن للساعات التي لم يتم استلامها منه، من حيث تقديم أي اتفاق يثبت أنه حولها للمدعى عليه مقابل شراء ساعتين، فضلاً عن أن التحويلات لا تجعل من المدعي دائناً بقيمتها للمدعى عليه أو ملتزم بها بأي اتفاق آخر، وقد كان يتعين على المدعي إثبات صحة ما يدعيه من أن مبالغ تلك التحويلات تعتبر مقابل شراء للساعات موضوع النزاع في ذمة المدعى عليه لعدم تسليمه إياها، فإنه وبعزوفه عن إثبات أن المبالغ التي حولها لحساب المدعى عليه كانت مقابل شراء الساعات، لا سيما وأن المحكمة لتحريها للحقيقة أحالت الدعوى للتحقيق لإثبات أن المبالغ موضوع الدعوى كانت مقابل شراء المدعي من المدعى عليه الساعات موضوع الدعوى، إلا أن المدعي عجز عن إثبات ذلك.