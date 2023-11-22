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اختتام المؤتمر الإقليمي لأمراض الجهاز الهضمي والكبد في دبي

السركال وكبار الحضور خلال انطلاق المؤتمر (من المصدر)
23 نوفمبر 2023 00:56

دبي (الاتحاد)

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اختُتمت أعمال المؤتمر الإقليمي لأمراض الجهاز الهضمي والكبد بالشرق الأوسط، الذي نظمته شعبة الجهاز الهضمي والكبد في جمعية الإمارات الطبية بالشراكة مع الكلية الأميركية للجهاز الهضمي في أبراج الإمارات،  تحت رعاية معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع. استضاف المؤتمر الذي يعتبر بمثابة منصة لتبادل المعرفة، ما يزيد على 500 من كبار الأطباء والخبراء والممارسين والباحثين في مجالات أمراض الجهاز الهضمي والكبد من 20 دولة، سلطوا الضوء على أبرز التطورات والحلول الطبية والتحديات التي تواجه تشخيص وعلاج اضطرابات الجهاز الهضمي والكبد، من خلال الجلسات الحوارية، والمناقشات العلمية، حيث طرح المؤتمر 62 ورقة عمل وعرضاً تقديمياً ركزت على دور وأهمية التقنيات الحديثة في تشخيص وعلاج أمراض الجهاز الهضمي والكبد، مثل التصوير بالرنين المغناطيسي المحسَّن، وتقنيات الجراحة الروبوتية، ودور الذكاء الاصطناعي في تحسين دقة التشخيص وزيادة الكفاءة العلاجية. وكان المؤتمر قد استهل أعماله بكلمة افتتاحية أكد من خلالها الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن دولة الإمارات أولت القطاع الصحي اهتماماً ملحوظاً ودعماً لامحدود، واستثمرت به استثماراً بارزاً، وذلك انطلاقاً من إيمانها وقناعتها الراسخة بأهمية الحفاظ على صحة الفرد وسلامته، وتحسين جودة حياته، باعتباره ركيزة أساسية من ركائز تنمية المجتمع.

دبي
الجهاز الهضمي
مرضى الكبد
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