تعاون بين «مجموعة التداوي» ومستشفيات أبولو الهندية

دبي (الاتحاد)

وقّعت مجموعة التداوي للرعاية الصحية بدبي اتفاقية تعاون مع مجموعة مستشفيات أبولو الهندية، بهدف تعزيز خدمات الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، وتبادل الخبرات والتجارب في المجال الصحي بين الطرفين، إلى جانب تحفيز السياحة العلاجية في دبي.

تم توقيع الاتفاقية خلال مؤتمر صحفي أمس في مقر نادي دبي للصحافة بدبي، بحضور مروان حاجي ناصر، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة التداوي الصحية بدبي، والدكتورة بريتا ريدي، نائب الرئيس التنفيذي لمستشفيات أبولو، وعدد من مسؤولي وأطباء الجانبين.

وبموجب الاتفاقية، التي وقعها الدكتور أحمد المصري، المدير الطبي لمجموعة التداوي الطبية بدبي، والدكتور دينيش مادهافان، رئيس مجموعة الأورام بمستشفيات أبولو، سيقوم الطرفان بتنظيم برنامج زيارات للكوادر الطبية المتخصصة، لتقديم خدمات العلاج وإجراء جراحات دقيقة للحالات المرضية المعقدة، والحالات المرضية القادمة من الخارج ضمن برامج السياحة العلاجية في دبي.

وقال مروان حاجي ناصر، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة التداوي للرعاية الصحية بدبي: «المجموعة حريصة على توثيق شراكتها مع جميع الجهات المعنية والمختصة في مجال الرعاية الصحية، وفتح آفاق التعاون مع المؤسسات الطبية الكبرى حول العالم، بما يضمن تبادل الخبرات بين كوادرها الطبية ونظرائهم من الأخصائيين حول العالم، وتعريفها بأحدث العلاجات والجراحات الدقيقة في مختلف التخصصات الطبية، وما توصلت إليه العلوم الصحية من علاجات فعالة، ووفق أفضل المعايير العالمية».

وأضاف: تأتي الاتفاقية لتوفير أفضل خدمات صحية للمرضى المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، وكذلك المرضى القادمين من الخارج للعلاج في دبي، ضمن برامج السياحة العلاجية.

وقالت الدكتورة بريتا ريدي، نائب الرئيس التنفيذي لمستشفيات أبولو:« ستتعاون مجموعة أبولو بموجب هذا الاتفاق مع مجموعة التداوي لنقل خبراتها وأيضاً الاستفادة من تجارب المجموعة في علاج أمراض السرطان وجراحات القولون والمستقيم والعناية بالقلب وعلاج أمراض الكُلى وجراحات المخ والأعصاب إضافة إلى زراعة الأعضاء وجراحات العمود الفقري، والاستفادة من خدمات الجراحة الروبوتية».

تطورات

أشارت إلى أن القطاع الصحي في دبي يشهد تطورات كبيرة في بنيته التحتية والتقنية ومنشآته الطبية وأنظمته المتقدمة وحلوله الذكية، فضلاً عما يزخر به من الكفاءات الطبية والكوادر البشرية المتخصصة، وغير ذلك من الإمكانيات التي أسهمت في ترسيخ مكانة دبي وتقدمها على الساحة الصحية العالمية.