«الأعلى للأمومة والطفولة» يفتح باب التسجيل لجائزة البيئة للطفل

أبوظبي(الاتحاد)

أعلن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة عن فتح باب الترشح للدورة الثالثة لجائزة البيئة للطفل، والتي تم إطلاقها قبل ثلاثة أعوام بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، باقتراح من المجلس الاستشاري للأطفال، بهدف تمكين اليافعين من المساهمة في تشكيل مستقبل مستدام للإمارات باستخدام وسائل حديثة، وتوعية المجتمع بالتنوع البيولوجي والاستدامة والتنمية الخضراء والجوانب البيئية الأخرى، بالإضافة إلى تشجيع المشاركة النشطة للقطاعات الاقتصادية والصناعية نحو الاستدامة البيئية ومشاركة الجهات الحكومية ذات الصلة لدعم الاستدامة البيئية.

وتتضمن فئات الجائزة: فئة الطاقة المتجددة والابتكار، فئة الزراعة المستدامة، فئة حماية الحياة البرية، فئة حماية الحياة البحرية، فئة العمل المناخي، فئة القصة القصيرة، فئة الفنون، وبطل البيئة.

وقد خصص المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ووزارة التغير المناخي منصة توضح الفئات العمرية للمشاركين، بالإضافة إلى فئات ومعايير الجائزة، وشروط التسجيل، وسيتم الإعلان عن الفائزين بالجائزة خلال فعاليات Cop28 في ديسمبر 2023.

وقالت الريم بنت عبدالله الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة: إن الثقافة البيئية للأطفال تُعد ركناً أساسياً في بناء مستقبل مستدام، واستثماراً حيوياً في مستقبل أكثر خضرة ونقاءً للأجيال القادمة، حيث تُشكل الوعي المبكر بالقضايا البيئية الأساس لتطوير سلوكيات مسؤولة تجاه الطبيعة والموارد الطبيعية، مؤكدةً على أهمية توعية الأطفال نحو الحفاظ على البيئة ليصبحوا أفراداً فاعلين في مجتمعهم، قادرين على اتخاذ قرارات واعية تُسهم في حماية كوكبنا، وثقافتهم تُمكنهم من فهم التحديات البيئية العالمية، وتُحفزهم على المشاركة في الحلول المستدامة.

وأضافت الفلاسي أن جائزة البيئة للطفل تمثل مبادرة حيوية تهدف إلى زرع بذور الوعي البيئي والاستدامة في نفوس الأجيال الصاعدة وتفتح المجال للأطفال، ليس فقط لتعلم وفهم القضايا البيئية المهمة، بل وتمنحهم فرصة ليكونوا جزءاً فاعلاً في حل هذه القضايا. من خلال التشجيع على الابتكار والإبداع في مجالات متنوعة مثل الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة، وتنمي لديهم المسؤولية الاجتماعية، مما يعدهم ليكونوا قادة المستقبل الذين يمكنهم المساهمة بشكل فعّال في تحقيق مستقبل مستدام.

ودعت الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة جميع الأطفال المهتمين بالبيئة والاستدامة لاغتنام هذه الفرصة لإظهار مواهبهم ومساهماتهم ورؤية أفكارهم الإبداعية ومشاريعهم الملهمة التي تعكس التزامهم بحماية كوكبنا، وستكون المشاركة في هذه الجائزة خطوة نحو ترك بصمة إيجابية على البيئة وتطوير مهاراتهم ومعرفتهم.