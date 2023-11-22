وفد «جائزة خليفة» يزور «الوطني لتطوير المناهج» بالأردن

عمّان (الاتحاد)

أكدت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية، أن المناهج المطورة والمواكبة للعصر تمثل إحدى الركائز الأساسية لتطور منظومة التعليم على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، مشيرة إلى أهمية الجهود المتعلقة بتطوير المناهج في مختلف المراحل الدراسية بما يواكب التطور العلمي الذي يشهده المستقبل في مختلف التخصصات والبرامج التعليمية، سواء في المرحلة الجامعية أو مرحلة ما قبل التعليم الجامعي، والتي تتطلب من الباحثين والمتخصصين في قطاع المناهج جهوداً حثيثة لمواكبتها والتفاعل معها بشكل متواصل.

جاء ذلك خلال زيارة وفد الأمانة العامة للجائزة إلى المركز الوطني لتطوير المناهج بالمملكة الأردنية الشقيقة، وضم الوفد كلاً من: محمد سالم الظاهري، عضو مجلس أمناء جائزة خليفة التربوية، وأمل العفيفي، الأمين العام للجائزة، والدكتورة سعاد السويدي، نائب الأمين العام للجائزة، والدكتورة جميلة خانجي، عضو اللجنة التنفيذية للجائزة.

وقدم الدكتور محيي الدين توق، مدير المركز الوطني لتطوير المناهج في المملكة الأردنية الهاشمية، نبذة عن رسالة وأهداف المركز ودوره في تطوير المناهج. وقال: «إن التعليم الجيد يرتبط ارتباطاً مباشراً بالتنمية والازدهار، وهو الذي يصون قيم المجتمع، وينمي المواطنة ويطور العلوم والآداب والفنون، ويشجع الابتكار، ويحفز الإبداع، ويكسب الأفراد المهارات اللازمة للعيش الكريم. تعتبر المناهج بمفهومها الواسع إحدى الركائز الأساسية للتعليم النوعي الجيد».