«الدولي للعلوم الجنائية» يستضيف طلاب مدرسة هارتلاند

دبي (الاتحاد)

استضاف المركز الدولي للعلوم الجنائية في شرطة دبي طلاب مدرسة هارتلاند الدولية، وذلك بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات والأنظمة المطبقة في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، وكان في استقبالهم المقدم الخبير الدكتور راشد حمدان الغافري، مدير المركز الدولي للعلوم الجنائية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي، وعدد من الضباط.

ورحب المقدم الغافري بالوفد الطلابي، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على نقل التجارب والمعارف والعلوم لمختلف الجهات التعليمية، وتبادل الخبرات والممارسات، بما يصب في دعم منظومة العمل.

وقدم المقدم الغافري لطلاب مدرسة هارتلاند الدولية نبذة عن مختلف الإدارات والأقسام في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، إضافة إلى شرح حول الأبحاث والنشرات العلمية الداعمة للناتج المعرفي. كما قدم شرحاً حول دور المركز الدولي للعلوم الجنائية في دعم الأبحاث الخاصة بالأدلة الجنائية إقليمياً ودولياً؛ والمشاركات الدولية للمركز على أعلى المستويات العالمية، والدورات التدريبية التي تشمل جميع التخصصات في مجالات الأدلة الجنائية، والمتاحة لجميع المشاركين من مختلف الفئات والقطاعات المختصة بالأدلة الجنائية كالقطاع الأكاديمي والصناعي والخدمي.

وفي ختام الزيارة، عبر الوفد الطلابي عن إعجابه الكبير بما شاهده من مستوى متطور في مجال العلوم الجنائية، وعن سعادته بالاطلاع على التجربة المُتقدمة لشرطة دبي في مجال الأدلة الجنائية وعلم الجريمة.